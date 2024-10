19-letni Oskar zmarł po wypadku na Zamku Golubskim. Znamy oficjalną przyczynę zgonu

Policjanci i prokuratorzy ustalają, dlaczego doszło do wypadku, który doprowadził do śmierci 19-letniego Oskara Sz. Nastolatek zmarł w sobotę, 28 września. Poprzedniego wieczora przebywał na terenie Zamku Golubskiego w towarzystwie kuzyna. Obaj weszli tam po godzinach funkcjonowania obiektu. Co tam się wydarzyło? Wiemy na pewno, że kuzyn, który był na miejscu nieszczęśliwego wypadku miał w organizmie nieco ponad pół promila alkoholu. We wtorek miała miejsce sekcja zwłok mieszkańca gminy Golub-Dobrzyń.

Czytaj też: 19-letni Oskar nie żyje. Prezes Zamku Golubskiego zabrał głos po tragicznym wypadku

Oskar Sz. został przygnieciony armatą, następnie wydostał się spod niej o własnych siłach, ale zaczął tracić przytomność. Wtedy jego kuzyn zawiadomił służby ratownicze. Oficjalną przyczyną zgonu były obrażenia jamy brzusznej i wstrząs hipowo​lemiczny - powiedział nam prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Tragedia na Zamku Golubskim. Trwa śledztwo w sprawie śmierci 19-letniego Oskara

Wspominany przez prokuratura wstrząs pojawia się w momencie, gdy organizm ma niedobór krążącej krwi, często przy silnych urazach. Na ten moment jest za wcześnie, by mówić o tym, czy 19-latek miał w swoim organizmie jakieś substancje psychoaktywne, czy alkohol. Sprawa zostanie dokładnie zbadana przez prokuraturę. - Jest nam bardzo przykro z powodu dramatu, który rozegrał się na zamku. Wyrazy współczucia składamy rodzinie zmarłego - powiedział nam prezes Zamku Golubskiego Stefan Borkowicz.

Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie!

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].