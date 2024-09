34-latek popełnił popularny błąd i doszło do wypadku. Groza w centrum Torunia

Gorzka prawda o Ciechocinku. Skrajne wyznania kuracjuszy. "To miasto upadłe"

Nieustąpienie pierwszeństwa to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Niestety, do takowego doszło w środę (25 września) w Toruniu. Po godzinie 21:00, na Trasie Prezydenta Władysława Raczkiewicza zderzyły się dwa samochody osobowe - Audi oraz Opel. Na miejscu pojawili się strażacy z PSP - JRG nr 1, policjanci oraz ratownicy medyczni. Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala.

Z ustaleń policjantów wynika, że 34-letni kierowca Audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, w wyniku tego doszło do zderzenia z Oplem prowadzonym przez 33-latkę - wyjaśnił st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Wypadek w Toruniu. Policja apeluje o ostrożność

Na szczęście życiu i zdrowiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Skończyło się na strachu i poważnych uszkodzeniach samochodów. Policjanci apelują o ostrożność na drogach - dotyczy to zarówno kierowców, jak i pieszych. Warto zdjąć nogę z gazu i zachować odpowiedni poziom koncentracji.

