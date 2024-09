Nie żyje 18-latek przygnieciony przez lufę armaty. Do szokującego wypadku ze skutkiem śmiertelnym doszło na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Młodzieniec, na którego przewróciła się armata doznał bardzo poważnych obrażeń. Trafił do szpitala, niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia. Zmarł w sobotę, 28 września.

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że poszkodowany sam przyczynił się do wypadku. Szczegółowe okoliczności dramatycznego zdarzenia zostaną wyjaśnione w toku postępowanie prowadzonego pod nadzorem prokuratury.

W miniony piątek (27.09.24) dyżurny golubsko-dobrzyńskiej policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło na terenie zamku. Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że 18-latek został przygnieciony przez lufę armaty, na której wcześniej zawisł, w wyniku czego doszło do jej przewrócenia. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł następnego dnia (28.09.24) przed południem. W sprawie tej policjanci prowadzą postępowanie, pod nadzorem prokuratora, które pozwoli wyjaśnić okoliczności i przyczyny tego tragicznego w skutkach zdarzenia - informuje policja.