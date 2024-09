Skutecznie zmanipulowali kobietę. Policjanci z Torunia alarmują: "Atakują nie tylko seniorów"

Kolejne zmiany w skierowaniach do sanatoriów. Kuracjusze muszą o tym wiedzieć!

Ten mężczyzna jest poszukiwany przez policję z Torunia. Nie uwierzysz, co ukradł w środku nocy

Gorzka prawda o Ciechocinku. Skrajne wyznania kuracjuszy. "To miasto upadłe"

Policjanci i nasi dziennikarze regularnie apelują - ostrzegajmy bliskich przed przestępcami, próbującymi oszukiwać metodami "na wnuczka", "na policjanta", "na pracownika banku" itd. Niestety, ciągle mamy przypadki, gdzie dzwoniący skutecznie manipulują i osiągają swój cel. 24 września ofiarą fałszywego pracownika banku została 40-latka z gminy Lubicz pod Toruniem.

- Poinformował ją, że pieniądze na jej koncie są zagrożone. Kobieta uwierzyła w przedstawioną historię i przelała oszczędności na wskazany przez oszusta, „bezpieczny” rachunek bankowy. Tym sposobem straciła 50 tysięcy złotych. Dopiero po czasie zorientowała się, że została oszukana. Teraz policjanci prowadzą w tej sprawie postępowanie - wyjaśnia asp. Dominika Bocian, rzeczniczka KMP w Toruniu.

Zazwyczaj ofiarami tego typu przestępstw padają Seniorzy, jednak nie dzieje się tak zawsze. Aby przeciwdziałać tego rodzaju przestępczości, funkcjonariusze apelują o czujność w kontakcie z osobami, które dzwonią do nas, przedstawiają się jako lekarze, policjanci, pracownicy banku czy członkowie naszej rodziny i żądają pieniędzy. Ta prośba o przelew czy przekazanie gotówki zawsze powinna wzbudzić naszą podejrzliwość i czujność - podkreśla asp. Bocian.

Jak się bronić przed oszustami?

Oficer prasowa toruńskiej komendy dodaje cenne rady, które powinniśmy stosować, aby zniwelować zagrożenie. - Odbierając telefon od kogoś podającego się za wnuczka lub innego bliskiego członka rodziny, zanim udzielimy jakiejkolwiek informacji czy pomocy finansowej, upewnijmy się z kim rozmawiamy. Sprawdźmy tożsamość dzwoniącego, zadając pytania, na które tylko prawdziwy krewny zna odpowiedzi - wyjaśnia policjantka.

- Apelujemy o to, by każdą próbę oszustwa natychmiast zgłaszać policjantom. W tym celu należy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub udać się do najbliższej jednostki Policji - podsumowuje rzeczniczka KMP.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].