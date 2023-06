i Autor: CC Unsplash.com / licencja Creative Commons / Zdjęcie poglądowe 20-latek wyładował frustrację w centrum Torunia. Tłumaczył się problemami rodzinnymi

Dewastacja

20-latek został zatrzymany po tym, jak w środku nocy zdewastował przystanek autobusowy przy ulicy Szosa Chełmińska w Toruniu. Mężczyzna przyznał strażnikom, że ma problemy rodzinne i to właśnie one popchnęły go do tego czynu.