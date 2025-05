225 milionów złotych dla Torunia! Znamy szczegóły

225 milionów zł dla Torunia. Znamy szczegóły projektu

Prezydent Paweł Gulewski nie ukrywał satysfakcji i radości. Wniosek Gminy Miasta Toruń „Rozwój ekologicznej komunikacji miejskiej w Toruniu” złożony w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 został zatwierdzony i wybrany do dofinansowania. Całkowity koszt projektu to 338 947 354,43 zł, a wysokość dofinansowania wyniesie aż 225 000 000 zł. - Miasto Toruń złożyło wniosek o dofinansowanie rozwoju zielonego transportu. Dysponentem tych środków jest rząd i ponieważ wniosek był dobrze przygotowany przez Prezydenta Miasta Torunia i jego służby to podjęliśmy decyzję o tym, żeby te środki tutaj skierować - powiedział sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Grzegorz Karpiński.

O zajezdni i linii tramwajowej wspominaliśmy na początku. Co jeszcze składa się na projekt?

Modernizacja dwóch odcinków istniejących torowisk, tj. torowisko wzdłuż ulicy Marii Skłodowskiej-Curie oraz modernizacja zużytego już torowiska wzdłuż ulicy Kościuszki, do wysokości ulicy Olbrachta. Do tego zakup czterech nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. Pakiet zakupowo-inwestycyjny zamyka zakup trzech pojazdów technicznych - powiedział nam.

Co dalej z zajezdnią przy ul. Sienkiewicza?

Prezydent Gulewski zapewnił, że historyczna zajezdnia przy ul. Sienkiewicza zyska po 2029 roku nowe funkcje. - Chciałbym, żeby właścicielem tego terenu dalej było miasto. W części zajezdni moglibyśmy zlokalizować muzeum, poświęcone tramwajom - zdradził gospodarz grodu Kopernika.

Co jeszcze wiemy? Zajezdnia na zachodzie Torunia jest już pewna. Prace mają zakończyć się pod koniec 2029 roku. - Na początku będzie to baza dla tramwajów, ale mam nadzieję, że niedługo później również dla autobusów. Co istotne - od razu projektujemy bazę tramwajowo-autobusową. Będzie to zajezdnia, przeznaczona dla obu środków komunikacji. Chcemy być gotowi na moment, kiedy pozyskamy środki na rozbudowę o część autobusową - podkreślił prezes MZK w Toruniu, Zbigniew Wyszogrodzki.

Szczegóły opis zadań w ramach projektu "Rozwój ekologicznej komunikacji miejskiej w Toruniu” znajduje się na stronie UMT. Widnieje tam również informacja o utworzeniu zielonych przystanków w 10 lokalizacjach. - Prace przy przystankach obejmą nie tylko ich zagospodarowanie zielenią, ale także wymianę m.in. wiat, wygrodzeń oraz – na wybranych platformach - montaż biletomatów - informuje biuro prasowe Urzędu Miasta.