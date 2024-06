Tragiczne wypadki motocyklistów. Policja apeluje

W pierwszym tygodniu czerwca informowaliśmy czytelników o tragicznym w skutkach wypadku motocyklisty z Torunia. Niestety, tego typu historii jest znacznie więcej. Policjanci z KMP przytoczyli miażdżące statystyki, dotyczące drogowych koszmarów z udziałem kierowców jednośladów. - Od 1 stycznia do 18 czerwca 2024 na polskich drogach doszło ogółem do 996 wypadków z udziałem użytkowników motocykli. Zginęły w nich 102 osoby a 928 zostało rannych - wynika ze statystyk KGP.

Tylko w tygodniu 10-16 czerwca zginęło tragicznie 7 motocyklistów - mieli 24, 25, 32, 42, 55 i 56 lat. Funkcjonariusze raz jeszcze apelują o ostrożność. Ich komunikat publikujemy w całości.

"Nadmierna prędkość, brawura, przecenianie własnych umiejętności to tylko niektóre przyczyny"

Zdarzenia, w których uczestniczą motocykliści często pociągają za sobą poważne skutki. Warto więc pamiętać, że motocyklista jest mniej widoczny dla pozostałych kierowców. Omijając czy wyprzedzając inny pojazd z dużą prędkością naraża przede wszystkim siebie, gdyż kierujący pojazdami mogą go nie widzieć. Sprawne i czyste światła, kamizelka odblaskowa poprawiają widoczność motocyklisty w dzień i w nocy. Apelujemy do motocyklistów - Dajcie się zauważyć!

Najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Jazda z odpowiednią prędkością pozwoli na reakcję adekwatną do sytuacji. Wystarczy, że na drodze będzie piach lub rozlana ciecz, a opanowanie motocykla może być trudne, nawet dla doświadczonego kierowcy.

Do wypadków z udziałem motocyklistów przyczyniają się również nieprawidłowe zachowania kierujących pojazdami (głównie samochodami osobowymi). Kierowców samochodów uczulamy na obecność na drodze zwiększonej ilości jednośladów. Odruch uważnego zerkania w lusterka jest bardzo istotny szczególnie podczas manewru zmiany pasa ruchu czy skrętu. To kluczowy element warunkujący bezpieczeństwo na drodze.

- Nadmierna prędkość, brawura, przecenianie własnych umiejętności to tylko niektóre przyczyny, które prowadzą do tragicznych w skutkach wypadków. Sezon dopiero się zaczyna a to wymaga wyrobienia w sobie od nowa pewnych nawyków i przypomnienia techniki jazdy z obydwu stron - podkreślają policjanci w komunikacie, zamieszczonym na stronie KMP w Toruniu. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię z miejsca wypadku w Toruniu.