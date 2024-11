i Autor: CC Wikipedia Alarm trzeciego stopnia w zakładach Anwilu. Strażak przekazał nowe informacje

Alarm trzeciego stopnia w zakładach Anwilu. Strażak przekazał nowe informacje

Wyciek chlorku winylu na zakładzie Anwil we Włocławku miał miejsce w poniedziałek (4 listopada 2024 r.) ok. godziny 22:30. - Pracowaliśmy na miejscu do późna w nocy - mówi bryg. mgr Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy KM PSP we Włocławku.