Amelia z Torunia wygrała wszystko! Nastolatka wróciła ze złotem

Amelia z Torunia ma ogromny talent. Potwierdziła to w Bytomiu

Kolejny sukces nastoletniej torunianki! Bardzo dobry występ w Bytomiu (województwo śląskie) zanotowała Amelia Bagniewska. 19-latka z grodu Kopernika to Mistrzyni Polski U20. Zawodniczka UKS Kodokan Toruń od dawien dawna trenuje pod okiem doświadczonych trenerów Romana i Ewy Wiwatowskich. Ciężka praca przynosi znakomite efekty, co mogliśmy obserwować na Śląsku. Rywalki nie miały żadnych szans! Amelia wygrała wszystkie swoje walki, zdobywając tym samym złoty medal. Bagniewska ponownie udowodniła swoją dominację w kategorii 63 kg - tym razem w Pucharze Polski, tym samym kończąc starty w 2025 roku w Polsce ze złotem na szyi. Pełne wyniki są dostępne w tym miejscu!

Zawodniczce z Torunia życzymy kolejnych sukcesów 2026 roku. Redakcja "Super Expressu" od kilku lat śledzi rozwój i medalową drogę Amelii. Mamy nadzieję, że podobne sukcesy czekają w seniorskich kategoriach! 19-latka może liczyć na wsparcie rodziny i swoich trenerów, co z pewnością ma ogromne znaczenie na tym etapie kariery.

Czytaj też: Nastolatki z Torunia z medalami mistrzostw Polski! Amelia i Paulina stoczyły wspaniałe walki