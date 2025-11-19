Prezydent dał słowo mieszkańcom. Przekonuje, że pamięta, ale realizacji brak

Obietnice kampanijne prezydenta Torunia

Podczas kampanii wyborczej, która miała miejsce latem w 2024 roku, Paweł Gulewski obiecywał bezpłatne przedszkola. Działacz Koalicji Obywatelskiej, m.in. dzięki tym wizjom został prezydentem Torunia. To było nie lada osiągnięcie - w końcu Gulewski pokonał Michała Zaleskiego, który rządził miastem od 2002 roku. Mieszkańcy zaufali jednak byłemu zastępcy Zaleskiego. W zeszłym roku gospodarz grodu Kopernika mógł swoje słowa zamienić w czyny. Tak się jednak nie stało. Darmowe przedszkola nie zostały ujęte w budżecie miasta na rok 2025. Przypomnijmy, że w toruńskiej radzie miasta, która liczy 25 osób, aż 15 przedstawicieli ma wspominana wyżej Koalicja Obywatelska. To oni przyklepali budżet, przygotowany przez urzędników toruńskiego magistratu.

Budżet Torunia na 2026 rok: Bezpłatnych przedszkoli brak

Teraz władze miasta przygotowały projekt budżetu na rok 2026. Radni będą nad nim dyskutować w najbliższy czwartek, 20 listopada. 18 listopada odbyła się specjalna konferencja w sprawie projektu budżetu na następny rok. Nasz dziennikarz zapytał się na niej prezydenta właśnie o darmowe przedszkola. Prezydent odpowiadając na pytanie "Super Expressu" zaznaczył, że kadencja trwa pięć lat. Wymienił też swoje obietnice wyborcze, które już spełnił. Mowa tutaj o zajezdni tramwajowej oraz rozpoczęciu remontu ulicy Olsztyńskiej.

Nasi dziennikarze mają dobrą pamięć. Dlatego w przyszłym rok, również przed uchwaleniem budżetu miasta będziemy pytać o to, czy prezydent spełni swoją obietnicę wyborczą.

