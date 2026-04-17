Apator - Unia: Gdzie oglądać klasyk PGE Ekstraligi? Zapowiedź, składy, transmisja

Konrad Marzec
2026-04-17 11:58

Żużel na najwyższym poziomie wraca do Torunia! W ramach 2. kolejki PGE Ekstraligi, PRES Grupa Deweloperska Toruń podejmie Fogo Unię Leszno. Klasyk najlepszej ligi świata zapowiada się znakomicie! Gdzie oglądać mecz Apator - Unia w niedzielę? Zapowiadamy spotkanie na Motoarenie, przekazujemy składy oraz informacje o transmisji i streamie online.

PRES Grupa Deweloperska Toruń na Motoarenie

Autor: Wojciech Strecker / KS Toruń/ Materiały prasowe

Żużel. Apator - Unia, czyli klasyk PGE Ekstraligi

Beniaminek przyjeżdża do mistrza Polski, czyli czas na starcie PRES Grupa Deweloperska Toruń - Fogo Unia Leszno. Co ciekawe, to goście podejdą do niedzielnego spotkania w lepszych humorach. Leszczynanie wysoko pokonali Krono-Plast Włókniarza Częstochowa (59:31), a podopieczni Piotra Barona nie mieli wiele do powiedzenia w Lublinie. Szkoleniowiec "Aniołów" spodziewa się trudnej przeprawy. - 

- W Lesznie spotkało mnie wiele dobrego. Mam stamtąd wiele przyjemnych wspomnień, ale pierwszy mecz u siebie jest w pewnym sensie nerwowy. Nie do końca wiemy, jak będziemy się czuli na naszym torze. Jestem przekonany, że pozostanie atutem, ale odczuwam duży stres. Rywal zmontował bardzo mocną drużynę - podkreślił Piotr Baron w rozmowie z "Super Expressem". 

Awizowane składy na mecz PRES Toruń - Fogo Unia Leszno

Tym razem sztab szkoleniowy Fogo Unii Leszno zaskoczył kibiców i ekspertów! Piotr Pawlicki będzie się "opiekował" juniorami, a Grzegorza Zengotę widzimy pod numerem 3. "Zengi" dwukrotnie stworzy parę z Januszem Kołodziejem. Niespodzianek nie ma za to w zestawieniu "Aniołów" z grodu Kopernika. Zagadką jest numer 16 - czy Bartosz Derek po świetnym Srebrnym Kasku dostanie miejsce kosztem Nicolaia Heiselberga? Decyzji jeszcze nie ma.

Fogo Unia Leszno:

  • 1. Benjamin Cook
  • 2. Keynan Rew
  • 3. Grzegorz Zengota
  • 4. Janusz Kołodziej
  • 5. Piotr Pawlicki
  • 6. Kacper Mania
  • 7. Nazar Parnicki

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

  • 9. Patryk Dudek
  • 10. Robert Lambert
  • 11. Norick Bloedorn
  • 12. Mikkel Michelsen
  • 13. Emil Sajfutdinow
  • 14. Mikołaj Duchiński
  • 15. Antoni Kawczyski
  • Sędzia: Michał Sasień
  • Komisarz toru: Tomasz Walczak

Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Transmisja meczu Apator - Unia, stream online

Początek spotkania PRES Grupa Deweloperska Toruń - Fogo Unia Leszno zaplanowano na godzinę 17:00. Transmisję proponuje Canal+ Sport, a stream online znajdziemy w Canal+ Online. Studio wystartuje o 16:45. Gościem Michała Łopacińskiego będzie Tomasz Gollob. Mecz skomentuje duet Tomasz Dryła - Tomasz Orwat, a w parkingu będzie pracować Julia Pożarlik.

Relację przeczytacie rzecz jasna w serwisie "Super Expressu", obejrzycie też u nas zdjęcia kibiców i zawodników. Organizatorzy spodziewają się znakomitej frekwencji i mają ku temu powody. W pozostałych meczach 2. kolejki PGE Ekstraligi zmierzą się:

  • Krono-Plast Włókniarz Częstochowa z Orlen Oil Motorem Lublin (piątek, 18:00)
  • Gezet Stal Gorzów z Betard Spartą Wrocław (piątek, 20:30)
  • Stelmet Falubaz Zielona Góra z Bayersystem GKM-em Grudziądz (niedziela, 19:30)

