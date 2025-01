Autokarem wjechał do centrum toruńskiej starówki. Działacze przecierali oczy. "Witamy Szanownych Gości"

Wnuki wysłały ją do uzdrowiska. Oprócz zdrowia znalazła tam miłość. "Nie sądzili, do czego zdolna jest 70-latka"

Toruń: Autokar wjechał do centrum starówki

Takiego nagrania niewielu się spodziewało. Śmiałek pojawił się kilka dni temu. Nie siedział on jednak za kierownicą zwykłej "osobówki", tylko prowadził dużej wielkości autokar.

- Witamy Szanownych Gości. Polecamy parking strzeżony w dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego - ironizowali przedstawiciele Rady Okręgu nr 12 Staromiejskie w mediach społecznościowych. Nagranie zamieszczamy poniżej. Pod nim znajdziecie dalszy ciąg artykułu.

Działacz mówi o autokarze w centrum Torunia

Autorem wyżej wspominanego nagrania jest Mariusz Gorzycki, z którym rozmawiała dziennikarka Radia ESKA Toruń, Marta Łazarska. - Podczas wieczornego spaceru zaskoczył nas ten widok - przyznał Gorzycki.

Postanowiliśmy nagrać żartobliwie i wstawić żartobliwie na profil rady okręgu. Chcieliśmy pogratulować pomysłowości kierowcy. Autobus wjechał sobie bezpiecznie z ulicy Piekary, zawrócił przy pomniku, wyjechał ulicą Chełmińską - powiedział nam Gorzycki.

Co na to policja? - Nie prowadzimy postępowań dotyczących filmów zamieszczanych w przestrzeni internetowej - powiedział portalowi "Oto Toruń" st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

- Zakaz wjazdu autokarów jest, ale czy ktoś go przestrzega? To już nie mnie oceniać. Zastanawia mnie, gdzie była policja, straż miejska? Jesteśmy w miejscu, gdzie są kamery, patrole. Dlaczego nie było reakcji? Dlaczego jest ciche przyzwolenie, żeby cokolwiek robić, wjeżdżać i pomiędzy ludźmi się przemieszczać? - zastanawia się Mariusz Gorzycki.

Rada zwraca uwagę na to, że nielegalne wjazdy na starówkę to codzienność. Dotyczy to taksówek, dostawców, którzy produkty dowożą poza ustalonymi godzinami i indywidualnymi kierowcami, którzy ignorują zakazy. - Już od trzech lat postulujemy, aby tutaj były automatyczne słupki, które punkt 10:00, czy 11:00 zamkną się i nikt nie będzie mógł tędy wjechać. Chyba, że będzie to sytuacja awaryjna i ktoś za pozwoleniem te słupki otworzy. Każde europejskie miasto taki system ma. W przypadku przejazdu służb ratunkowych słupki automatycznie się otwierają - podkreślił Gorzycki.

Takie rozwiązanie mogliśmy obserwować podczas poprzedniego sezonu turystycznego na Bulwarze Filadelfijskim.