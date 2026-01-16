Bili go i poniżali, a wszystko nagrywali telefonem. 15-latek przeżywał piekło

W Aleksandrowie rówieśnicy nękali i bili 15-latka, a całe zdarzenie nagrywali telefonem. Sprawę na policję zgłosiła matka chłopca.

Policjanci zatrzymali dwóch 15-latków i ustalili trzecią osobę biorącą udział w zdarzeniu. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania, na których widać akty przemocy.

Sprawa nastolatków zostanie skierowana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który zdecyduje o konsekwencjach ich czynów.

Brutalna przemoc rówieśnicza w Aleksandrowie. Bili i poniżali, nagrywając wszystko telefonem

Do dramatycznych wydarzeń doszło w Aleksandrowie Kujawskim. W czwartek, 15 stycznia, na miejscowy komisariat zgłosiła się zaniepokojona matka 15-latka. Kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że jej syn od dłuższego czasu pada ofiarą brutalnego nękania ze strony rówieśników z tej samej klasy. Jak wynika z materiałów prasowych udostępnionych przez policję, sprawa natychmiast otrzymała najwyższy priorytet.

Policjanci z wydziału kryminalnego przystąpili do działania. Przesłuchano świadków i zabezpieczono dowody, które okazały się być przerażające. W ręce śledczych trafiły nagrania wideo, wykonane telefonami komórkowymi przez samych sprawców. Na filmach widać, jak koledzy z klasy znęcają się nad pokrzywdzonym, między innymi uderzając go w twarz i wulgarnie poniżając. Agresorzy, czując się zupełnie bezkarni, dokumentowali swoje czyny, nie spodziewając się, że nagrania te staną się dowodem ich winy.

Co grozi nastoletnim oprawcom 15-latka?

Dzięki zebranym dowodom policjanci z Aleksandrowa nie mieli problemu z ustaleniem tożsamości sprawców. Już następnego dnia funkcjonariusze zatrzymali dwóch 15-latków podejrzewanych o udział w nękaniu i pobiciu. Jak informuje policja, to nie koniec zatrzymań. Ustalono już trzecią osobę, która brała udział w tych haniebnych zdarzeniach, a czynności procesowe z jej udziałem mają zostać przeprowadzone w najbliższym czasie.

Zatrzymani nieletni odpowiedzą za pobicie i nękanie pokrzywdzonego rówieśnika. Ze względu na wiek sprawców, cała dokumentacja sprawy zostanie teraz przekazana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. To właśnie sąd podejmie decyzję o dalszych losach nastoletnich agresorów i zdecyduje o środkach wychowawczych lub poprawczych, jakie zostaną wobec nich zastosowane.