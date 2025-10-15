Bus wbił się w tył przyczepy traktora! O krok od tragedii na DK 62

Dramatyczne chwile rozegrały się rano w Jarantowicach na drodze krajowej nr 62. Kierowca busa niemal doprowadził do tragedii, najeżdżając na tył przyczepy ciągniętej przez traktor. Jak informuje policja w Radziejowie, mężczyzna trafił do szpitala, a kabina jego auta uległa niemal całkowitemu zniszczeniu.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w środę, 15 października 2025 roku, około godziny 5:30 w Jarantowicach, w powiecie radziejowskim. Jak przekazuje policja w Radziejowie, kierujący dostawczym renaultem 51-latek nie zachował odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego i uderzył w tył przyczepy ciągniętej przez traktor.

– Kierowca busa trafił do szpitala na badania. Na szczęście skończyło się jedynie na strachu i obrażeniach nie zagrażających życiu. Kabina jego auta uległa prawie całkowitemu zniszczeniu, więc możemy mówić o dużym szczęściu w nieszczęściu – przekazali funkcjonariusze radziejowskiej policji.

Według ustaleń mundurowych, obaj kierujący byli trzeźwi w chwili zdarzenia. Dzięki temu udało się wykluczyć wpływ alkoholu na przyczyny kolizji, a dochodzenie skupiało się na ocenie zachowania kierowcy busa i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Policjanci wyjaśniają, że podstawową przyczyną kolizji była nieodpowiednia odległość między pojazdami. – Kierujący pojazdami byli trzeźwi, a sprawca kolizji został ukarany mandatem oraz punktami karnymi – dodali funkcjonariusze.

To zdarzenie jest kolejnym przypomnieniem o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy w godzinach porannych, kiedy wielu kierowców wyrusza w trasę w ciemności lub przy ograniczonej widoczności. Niewielka chwila nieuwagi mogła doprowadzić do tragedii – tym razem skończyło się na strachu i uszkodzeniach pojazdu, ale konsekwencje mogły być znacznie poważniejsze.

