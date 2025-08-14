Była godz. 4:20. Widok na drodze zmroził kierowców. Jedna osoba nie żyje

Tragiczny wypadek miał miejsce na drodze krajowej nr 10 w gminie Cierpice.

W zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym zginęła jedna osoba.

Droga jest zablokowana, wprowadzono objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Aktualizacja: godz. 8:20

- Przywrócony został ruch na drodze krajowej nr 10 w Cierpicach, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką – poinformował dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Karol Kończal.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności w okolicach zdarzenia - wciąż mogą się tworzyć niewielkie korki.

Wcześniej pisaliśmy:

Do tragedii doszło w czwartek, 14 sierpnia, około godziny 4:20 na 295. kilometrze drogi krajowej nr 10 w gminie Cierpice (powiat toruński). Jak poinformowała Komenda Wojewódzka PSP, w zdarzeniu uczestniczyły pojazd ciężarowy i samochód osobowy. Siła uderzenia była tak duża, że życie jednej z osób nie mogło zostać uratowane.

Zobacz: Droga śmierci zebrała krwawe żniwo. W wypadkach na DK 10 zginęło siedem osób

– Droga Krajowa nr 10 jest zablokowana na 295 kilometrze po poważnym wypadku. Doszło tam do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym, w wyniku którego jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać kilka godzin – przekazali strażacy z OSP Solec Kujawski.

Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, ustalając dokładne okoliczności wypadku. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wprowadzono objazdy. Kierowcy jadący z Bydgoszczy zawracani są w Przyłubiu na DW394 w kierunku Bydgoszczy, natomiast z Torunia – na DK15 i DK80.

Rano ruch w tym rejonie był całkowicie wstrzymany, a służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i cierpliwości podczas planowania podróży.

