Ceniony strażak z Torunia zginął w Tatrach. Przyjaciele żegnają Przemka

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-07-14 13:17

Wracamy do poruszającej sprawy wypadku w Tatrach Wysokich. 40-letni Polak spadł w przepaść z wysokości około 200 metrów. Niestety, strażak z Torunia nie żyje. W poruszającym wpisie pożegnali go przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Toruniu. - Cześć Jego pamięci - przekazali.

Tragedia w Tatrach Wysokich. Nie żyje strażak z Torunia

Dramat rozegrał się 13 lipca 2026 roku na terenie Słowacji. Horska Zachranna Sluzba przekazała, że Polacy zdecydowali się na wejście w bardzo skomplikowany teren o charakterze alpejskim, nie posiadając sprzętu do asekuracji. Wypadek miał miejsce na oczach współtowarzyszki toruńskiego strażaka. Zaraz po upadku 40-latka, kobieta powiadomiła służby o tym zdarzeniu. Ratownicy stwierdzili śmierć na miejscu. Jego partnerka została ewakuowana. Ofiara tego wypadku to doświadczony asp. sztab. Przemysław Zdrojkowski z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Toruniu. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Czytaj więcej o sprawie: Tragedia na nieoznakowanym szlaku. Nie żyje 40-letni strażak, który runął w przepaść

Ratownicy w górach i helikopter. Na miniaturze strażak Przemysław Zdrojkowski. O tragedii w Tatrach przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 6

KM PSP w Toruniu w żałobie

Strażak Przemysław był pasjonatem wspinaczki, uwielbiał góry. Niestety, ostatnia podróż zakończyła się tragicznie. Specjalistę z zakresu ratownictwa chemicznego żegnają jego koleżanki i koledzy.

- Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego Kolegi - strażaka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu - asp. sztab. Przemysława Zdrojkowskiego, który zginął podczas górskiej wyprawy w słowackich Tatrach - przekazali toruńscy strażacy w mediach społecznościowych.

- Rodzinie, Bliskim oraz wszystkim, których dotknęła ta strata, składamy najszczersze wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci - dodali. Nasza redakcja przyłącza się do tych słów. Informacje o pogrzebie asp. sztab. Przemysława Zdrojkowskiego zostaną podane w odpowiednim czasie.

Okoliczności wypadku wyjaśniają słowackie służby. Ratownicy apelują o ostrożność, zwłaszcza na trasach bez wyznaczonego szlaku. Poruszanie się po takich terenach wymaga specjalistycznego sprzętu i dużego doświadczenia.

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