Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy i Biuro Spraw Wewnętrznych Policji wyjaśniają, czy Kinga Bałuk naruszyła dyscyplinę służbową lub prawo - informuje Tylkotorun.pl. Córka naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Toruniu kilka tygodni temu pochwaliła się w mediach społecznościowych ukończeniem z wyróżnieniem szkoły policyjnej w Legionowie, o czym oznajmiła, nagrywając film w czasie jazdy samochodem. To nie wszystko, bo świeżo upieczona mundurowa napisała również, że dała swojemu egzaminatorowi whisky. - Mamy dziś egzamin z broni, więc od rana byłam zanieść whisky wykładowcy - poinformowała. Wpisy kobiety, służącej na co dzień w Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie w województwie kujawsko-pomorskim, dotarły już do jej przełożonych.

- Trwają czynności, których celem jest ustalenie, czy doszło do naruszenia dyscypliny służbowej lub w inny sposób naruszono prawo. Sprawę wyjaśnia także Biuro Spraw Wewnętrznych Policji - powiedziała w rozmowie z Tylkotorun.pl mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka KWP w Bydgoszczy.

