Sroga zima nie wróci prędko do Polski. Prognozy nie dają złudzeń

Coraz mniejsze są szanse na to, że w styczniu wróci do Polski mroźna i śnieżna zima. Według prognoza IMGW, w weekend pozostaniemy na skraju głębokiego niżu znad Atlantyku, a z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będą kolejne fronty atmosferyczne. Będzie pochmurno i deszczowo, ale ciepło. W sobotę (25 stycznia) na południowym zachodzie termometry mają wskazać nawet do 12°C. Dość ciepła również noc, z temperaturą do 6°C. W piątek (24 stycznia) pochmurno, możliwe opady deszcz i słabego śniegu. Na termometrach od 1°C do 6°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, miejscami porywisty, południowo-zachodni - zapowiada IMGW.

W kolejnych dniach nadal pochmurno i deszczowo, w poniedziałek (27 stycznia) na północy kraju spadnie deszcz ze śniegiem. Na południu kraju możliwa mgła, która ograniczy widzialność do około 100 metrów. W przyszłym tygodniu na termometrach od 3°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Jak widać, zimowa pogoda nadal będzie omijać Polskę. Zwolennicy śniegu i niskich temperatur będą rozczarowani. Co więcej, również prognozy długoterminowe na luty również nie przewidują śnieżyc i drastycznych spadków temperatury. Warto jednak zwrócić uwagę, że sprawdzalność prognoz długoterminowych jest mniejsza niż przewidywania z kilkudniowym wyprzedzeniem.

