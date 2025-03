Czarna środa w Toruniu i okolicach. Trzy osoby nie żyją

Tutaj kręcono kultowe odcinki "Czterech pancernych i psa". PRL-owski hit do dziś robi wrażenie!

Tragedia w Toruniu. Mężczyzna wypadł z okna na 9. piętrze

O tragicznym zdarzeniu z Torunia poinformowali nas przedstawiciele KM PSP w Toruniu. O godzinie 8:36 służby zostały wezwane na ul. Szosa Chełmińska. Na miejscu pojawili się strażacy, policjanci i ratownicy medyczni. Lekarz potwierdził zgon 53-letniego mężczyzny. Rzeczniczka toruńskiej komendy przekazała szczegóły w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Policjanci nadal wykonują na miejscu czynności procesowe. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 53-letni mężczyzna wypadł z okna, znajdującego się na 9. piętrze wieżowca, w wyniku czego zmarł. Wstępnie wykluczyliśmy udział osób trzecich w tym zdarzeniu - mówi nam asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Czarna seria w Toruniu i okolicach

Rodzinie i przyjaciołom mężczyzny składamy wyrazy współczucia. To nie pierwsza tego typu informacja, dotycząca terenu przy Szosie Chełmińskiej. W sierpniu 2024 roku z 9. piętra wypadł młody mężczyzna. Zmarł w szpitalu.

Środa jest czarnym dniem w Toruniu i w województwie kujawsko-pomorskim. Ok. godziny 3:30 doszło do śmiertelnego wypadku w miejscowości Wielkie Pułkowo (powiat wąbrzeski). Zderzyły się "osobówka" i samochód ciężarowy. Kierowca s.o. poniósł śmierć na miejscu. Śmiertelny wypadek służby odnotowały również w pobliżu stacji Toruń Kluczyki. Pociąg potrącił mężczyznę. Z nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynika, że denat targnął się na swoje życie.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl