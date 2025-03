Ojciec Rydzyk w tarapatach. Problemy finansowe PiS nie ominęły jego imperium

Tutaj kręcono kultowe odcinki "Czterech pancernych i psa". PRL-owski hit do dziś robi wrażenie!

PiS zaczyna liczyć każdy grosz. Partia ma kłopoty finansowe

Na przestrzeni ostatnich miesięcy partia Prawo i Sprawiedliwość mierzy się z nie lada kłopotami finansowymi. Wszystko zaczęło się gdy dotacja podmiotowa została pomniejszona o prawie 10,8 mln zł, więc całkiem sporo. Jak podaje portal Fakt.pl, taką decyzję PiS postanowił zaskarżyć do Sądu Najwyższego oraz została ona uznana przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. W połowie grudnia 2024 roku natomiast PKW przyjęło sprawozdanie PiS, lecz do tej pory nie podjęto konkretnych kroków i nie wiadomo co z wypłatą dotacji dla partii Jarosława Kaczyńskiego.

Przelewy dla Ojca Dyrektora nadal płyną. Ile PiS płaci Rydzykowi?

Mimo dużych problemów finansowych partia PiS nadal wysyła przelewy do Tadeusza Rydzyka, lecz oczywiście są one pomniejszone. Fundacja Lux Veritatis za rządów PiS m.in. w 2023 roku otrzymywała 36 tys. 900 zł miesięcznie, czyli 442 tys. 800 zł rocznie. W 2024 roku natomiast przez pierwsze sześć miesięcy przelewy opiewały na kwotę 24 tys. 600 zł miesięcznie, a w drugiej połowie roku na 36 tys. 900 zł miesięcznie, więc razem mamy 369 tys. zł. Ile pieniędzy w tym roku Ojciec Dyrektor otrzyma od partii? Okazuje się, że pieniędzy jest już mniej, więc i przelewy są mniejsze - w 2025 roku PiS dla Lux Veritatis ma zamiar przekazywać 18 450 zł miesięcznie. To najmniejsza wysokość przelewów od lat, więc ewidentnie coś jest na rzeczy!

