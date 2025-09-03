Darmowe sanatorium bez kolejek. Wystarczy jeden dokument

Ile czeka się na sanatorium z NFZ 2025?

Marzysz o wyjeździe do sanatorium na koszt NFZ? Przygotuj się na cierpliwość. Choć w niektórych regionach Polski na turnus rehabilitacyjny można dostać się już po kilku miesiącach, w innych kolejka ciągnie się nawet przez rok, a czasem jeszcze dłużej. Jak podaje portal rynekzdrowia.pl, średni czas oczekiwania w 2025 roku na turnus to około 10 miesięcy, ale różnice między województwami są ogromne. Okazuje się jednak, że taki scenariusz nie musi dotyczyć każdego, bowiem część osób może wybrać się do sanatorium bez kolejek.

Sanatorium bez kolejek. Wystarczy spełnić ten warunek

Czy wyjazd do sanatorium niemal od ręki jest współcześnie możliwy? Okazuje się tak, jednak mówimy wówczas o turnusie z ramienia ZUS w ramach programu prewencji rentowej.

Z programu rehabilitacji możesz skorzystać, jeśli jesteś zagrożony utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że ją odzyskasz po rehabilitacji. Z rehabilitacji możesz również skorzystać, jeśli podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywasz, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę - czytamy na stronie zus.pl.

Jeśli pacjent otrzyma od lekarza skierowanie do sanatorium z ramienia ZUS, wówczas czekają go 24 dni rehabilitacji. W przeciwieństwie do NFZ, pacjenci z ZUS otrzymują za turnus zwolnienie lekarskie oraz nie płacą za wyżywienie, nocleg czy dojazd. Co ważne, wyjazd na w ramach prewencji rentowej możliwy jest nawet po kilku tygodniach, więc stosunkowo szybko.

Ile czeka się na sanatorium z NFZ w 2025 roku? [ZESTAWIENIE WOJEWÓDZTW]

Komu przysługuje prawo do sanatorium?

Wyjazd na turnus sanatoryjny przysługuje w Polsce osobom, które są po leczeniu szpitalnym lub ambulatoryjnym i wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie, wypadku, czy zabiegu operacyjnym, aby powrócić do sprawności. Dodatkowo z takiego wyjazdu mogą skorzystać również dzieci i młodzież oraz osoby chorujące przewlekle. Oczywiście do uzdrowiska można także udać się prywatnie, lecz należy pamiętać, że wiąże się to z dość wysokimi kosztami.