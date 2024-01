Dramat 16-latka w Toruniu. Nowe informacje w sprawie akcji poszukiwawczej

Koszmar w Toruniu. Mężczyzna skoczył do Wisły

To nie jest spokojny początek 2024 roku w Toruniu. 2 stycznia przed godziną 14:00, z mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego skoczył 16-letni chłopak. Wstępne ustalenia policjantów potwierdzają, że nastolatek targnął się na swoje życie. - Nastolatek został porwany przez nurt rzeki i już nie wypłynął na powierzchnię wody. W akcji poszukiwawczej biorą udział policjanci, strażacy, ratownicy WOPR, toruńscy municypalni i strażnicy Państwowej Straży Rybackiej - przekazuje st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

We wtorek działania służb trwały do zmierzchu. 3 stycznia, w godzinach porannych, akcja została wznowiona, ale niestety nie przyniosła przełomu. St. sierż. Pypczyński potwierdził w rozmowie z naszym dziennikarzem, że w czwartek (4 stycznia 2024) jego koledzy i koleżanki również pracują od rana. Służby wykorzystują w działaniach łodzie i specjalistyczny sprzęt, m.in. sonar i dron. Do sprawy będziemy wracać.

Depresja to bardzo poważny problem! Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.