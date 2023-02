Dzięki pani Basi dwóch graczy Lotto zostało milionerami. To koniec złotej passy. Już nikt nie skreśli u niej "szóstki"

Wypadki na "trasie śmierci" to temat szeroko komentowany nie tylko wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W 2022 roku bardzo długo żyliśmy makabrycznym zdarzeniem z Emilianowa. Zginęły tam cztery osoby. W październiku, w powiecie nakielskim doszło do wypadku, w którym życie straciły trzy osoby. Nic dziwnego, że kierowcy starają się unikać tej drogi. Wielokrotnie rozmawiają o nich podczas spotkań prywatnych. Jest bardzo niebezpiecznie - to powszechna opinia, z którą trudno polemizować.

DK 10: Droga śmierci zebrała krwawe żniwo. W krótkim czasie zginęło tu 7 osób.

W galerii na portalu se.pl przypominamy najbardziej dramatyczne zdarzenia z DK nr 10, które miały miejsce w 2022 roku. Cały czas trwa śledztwo w sprawach wypadków w Emilianowie i między Trzeciewnicą a Ślesinem. Szczegóły opisujemy we wspominanej galerii. Kliknij i przewijaj kolejne zdjęcia. Pod galerią znajduje się dalszy ciąg materiału.

Dobre wieści dla kierowców. Trasa S10 Bydgoszcz - Toruń rozwiąże problem?

- Droga S10 to kluczowa inwestycja w woj. kujawsko-pomorskim, niezwykle oczekiwana przez mieszkańców. Ze względu na liczne wypadki w tym regionie, trasa nazywa jest drogą śmierci. Podczas wielu rozmów zarówno z Panem Premierem Mateusz Morawiecki, jak również z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda przekonywałem, że dynamiczny rozwój regionu nie będzie możliwy bez znaczącej i skokowej poprawy infrastruktury drogowej - przekazywał w maju 2020 roku minister Łukasz Schreiber. To właśnie wtedy polityk pochwalił się, że inwestycja będzie zrealizowana.

Blisko 50-kilometrowa trasa łącząca Bydgoszcz z autostradą A1 ma być gotowa w 2026 roku. Miejmy nadzieję, że dzięki temu będziemy mieli mniej okazji do pisania o tragicznych wypadkach w okolicach grodu nad Brdą i Torunia.

