Kobylniki. Tragiczny wypadek pod Kruszwicą. Nie żyją dwaj mieszkańcy Inowrocławia

Po zmianie czasu na zimowy, po godzinie 6:00 rano jest jeszcze ciemno. Niestety, w Kujawsko-Pomorskiem zdarzył się drogowy koszmar. O tragicznym w skutkach wypadku pod Kruszwicą poinformowali nas strażacy z KP PSP w Inowrocławiu. Na miejscu pojawiła się policja, prokurator, działały tam też 4 zastępy straży. Znamy już pierwsze ustalenia mundurowych.

- Około godz. 6.20 na drodze powiatowej numer 2568C w miejscowości Kobylniki doszło do wypadku drogowego. Kierujący pojazdem marki Renault Kangoo z nieznanych przyczyn uderzył w przydrożne drzewo. Pojazdem jechało dwóch mężczyzn w wieku 35 i 45 lat. To mieszkańcy Inowrocławia. Jeden z mężczyzn zginął na miejscu, drugi był reanimowany, niestety też poniósł śmierć - wyjaśnia asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowa KPP w Inowrocławiu.

Czarny koniec października w powiecie inowrocławskim. Kolejne ofiary wypadków

Śledztwo w opisywanej wyżej sprawie prowadzi kruszwicka policja pod nadzorem inowrocławskiej prokuratury. Do tematu wrócimy w naszym serwisie. Funkcjonariusze apelują o ostrożność na drogach.

Przypomnijmy - w ostatnią niedzielę w Cieślinie (powiat inowrocławski) doszło do innego, tragicznego w skutkach wypadku. Samochód dosłownie wbił się do połowy w drzewo. Następnie auto dachowało. Ci, którzy znali kierowcę nie mogą uwierzyć, że zginął on w wypadku. Przekonują, że prawo jazdy miał od kiedy pamiętają i był znany z tego, że jest dobrym kierowcą. Niestety, ten dramat wydarzył się naprawdę. Policjanci dostali wezwanie do zdarzenia na drodze wojewódzkiej numer 251. Funkcjonariusze potwierdzili, że ziścił się czarny scenariusz. Kierowca nie przeżył tego wypadku. Tym kierowcom był 35-letni Mateusz. Nad życie kochał swoją małą córeczkę. Rodzinom i bliskim ofiar wypadków składamy wyrazy współczucia.

