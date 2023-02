To koniec

Dzięki pani Basi dwóch graczy Lotto zostało milionerami. To koniec złotej passy. Już nikt nie skreśli u niej "szóstki"

Mariusz Korzus | km | jpp 15:21

Pani Basia to kultowa postać w Toruniu, znana nie tylko wśród graczy Lotto. Przesympatyczna od lat sprzedaje kupony gier Lotto tym, którzy mają o wielkich wygranych i lepszym życiu. Ma też niesamowity dar: przynosi szczęście! To właśnie spod ręki pani Basi wyszły "szóstki" warte miliony. Niestety, to się już nie powtórzy. To koniec pewnej epoki.