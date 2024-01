To jedna z najważniejszych imprez w roku! Mistrzowie przyjadą do Torunia

Dramat przy ulicy Piotra Skargi w Chełmży (powiat toruński) rozegrał się ok. godziny 13:20. 82-letnia kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych. Wszystko robiła zgodnie z przepisami. Nie przewidziała jednak, że trafi na 76-letniego kierowcę forda. Aspirant Dominika Bocian, oficer prasowa toruńskiej komendy informuje nas, że do potrącenia doszło na oznakowanym przejściu. - Pokrzywdzona trafiła do szpitala - przekazuje funkcjonariuszka.

Mundurowi ustalili, że 76-latek był trzeźwy. Na szczęście życie kobiety nie jest zagrożone. Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem prokuratora. - Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności wobec niechronionych uczestników ruchu, zwłaszcza w pobliżu oznakowanych przejść. Piesi są bowiem spośród wszystkich użytkowników dróg najbardziej narażeni na uszczerbek na zdrowiu czy nawet utratę życia podczas wypadku drogowego - podkreśla aspirant Bocian.

- Zderzenie samochodu z osobą, której nie chronią żadne systemy bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa, czy też poduszki powietrzne jest bardzo niebezpieczne. Kierowcy powinni o tym pamiętać zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy aura nie sprzyja dobrej widoczności, a droga hamowania może się wydłużać - podsumowuje policjantka z KMP w Toruniu. Nasza redakcja przyłącza się do tych apeli.