Damski bokser zaatakował w centrum Torunia! Wybuchła potężna awantura. Użyli gazu

Strażnicy miejscy opisują potężną awanturę, do której doszło 20 stycznia 2024 roku w samym sercu toruńskiej starówki. Wszystko działo się ok. 5:00, kiedy jeszcze jest ciemno. Patrol został wysłany na Rynek Staromiejski, bo ze zgłoszenia wynikało, że municypalni mają do czynienia z poważnym problemem. - Na miejscu strażnicy stwierdzili grupę kilkudziesięciu agresywnych osób przepychających się między sobą - wyjaśnia Jarosław Paralusz, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Toruniu.

- Osoby te nie reagowały na polecenia strażników i były coraz bardziej agresywne. Mundurowi byli zmuszeni do użycia gazu obazwładniającego. Strażnicy ustalili, że powodem awantury było uderzenie kobiety przez jednego z mężczyzn. Funkcjonariusze ustalili sprawcę i go zatrzymali. 36-latek został przekazany policji. Poszkodowana nie potrzebowała pomocy medycznej - dodaje Paralusz.

Nasz dziennikarz skontaktował się w tej sprawie z policjantami z Torunia. Gdy tylko otrzymamy informację o kolejnych działaniach funkcjonariuszy, natychmiast poinformujemy o tym naszych czytelników.

