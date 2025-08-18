Toruń: Nowe informacje o przebudowie ulicy Olsztyńskiej

Od czerwca br. komisja przetargowa Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu analizowała złożone oferty na przebudowę ul. Olsztyńskiej pod kątem formalno-prawnym. Z informacji, opublikowanej na oficjalnej stronie miasta dowiadujemy się, że są już wyniki tego postępowania. - Jeżeli nie zostaną zgłoszone odwołania przez pozostałe firmy, które walczyły o kontrakt - umowę będzie można podpisać we wrześniu - podkreślił Marcin Centkowski, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Torunia.

Przetarg na wykonawcę przebudowy ul. Olsztyńskiej został ogłoszony 11 marca 2025 roku. W połowie czerwca nastąpiło otwarcie ofert, a realizacją zadania było zainteresowanych siedem firm. Oferty wahały się od blisko 103 mln zł do ponad 132 mln zł.

Balzola sp. z o.o. wygrywa przetarg na przebudowę ul. Olsztyńskiej

Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę firmy Balzola sp. z o.o., która w konsorcjum z hiszpańskim partnerem, zaoferowała realizację zadania za prawie 103 mln złotych. Jak podkreśla serwis torun.pl, wybór wykonawcy musi się jednak uprawomocnić. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych potrzeba na to 10 dni. Jest to również czas na składanie ewentualnych odwołań na rozstrzygnięcie przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej przez pozostałych uczestników postępowania.

- Jesteśmy o krok bliżej do realizacji tej ważnej inwestycji drogowej w naszym mieście - mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia, cytowany przez toruński serwis miejski.

- Zakładając optymistyczny wariant, czyli taki, że nie wpłyną żadne odwołania, umowę na przebudowę ulicy Olsztyńskiej podpiszemy już we wrześniu tego roku. A zmodernizowaną drogą powinniśmy pojechać w pierwszym kwartale 2028 roku. Będzie służyła nie tylko mieszkankom i mieszkańcom Torunia, ale również Metropolii Toruńskiej i całemu woj. kujawsko-pomorskiemu - dodaje prezydent grodu Kopernika.

Co zmieni się na ul. Olsztyńskiej? Szczegóły inwestycji

Rozbudowa ulicy Olsztyńskiej obejmie prawie 2-kilometrowy odcinek, od ul. Czekoladowej do granic administracyjnych miasta w ciągu DK15. W ramach inwestycji planuje się:

budowę dwóch jezdni o szer. 7,0 m, po dwa pasy ruchu,

w miejscu, gdzie ulicę przecina linia kolejowa nr 27 relacji Nasielsk – Toruń Wschodni, budowę wiaduktu z kładką pieszo-rowerową, w celu bezkolizyjnego i sprawnego przejazdu w tym miejscu,

rozbiórkę istniejącej nawierzchni ulicy Olsztyńskiej,

budowę chodników,

budowę ścieżek rowerowych,

budowę dróg dojazdowych,

budowę nowego oświetlenia,

budowę czterech skanalizowanych skrzyżowań, w tym ronda turbinowego na skrzyżowaniu Ceramicznej i Nowego Przelotu,

wykonanie przepustów na Strudze Toruńskiej wraz z konserwacją strugi,

budowę ekranów akustycznych,

przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, linii energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej.

Finansowanie inwestycji

Jak informuje toruński magistrat, w grudniu 2024 r. koszt zoptymalizowanej inwestycji oszacowano na 145 mln zł. W budżecie Torunia na 2025 rok zabezpieczono na ten cel 45 mln zł, w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2026-2028 zapisano łącznie kolejne 55 mln zł. Wydatki w kwocie 100 mln zł zostaną pokryte finansowaniem zwrotnym, częściowo w formie preferencyjnej pożyczki (w kwocie 51,4 mln zł) ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach Zielonej transformacji miast oraz rekordowej dotacji z subwencji ogólnej, w wysokości 53 mln zł. Co ważne, dofinansowanie ze środków budżetu państwa pozwoli na pomniejszenie finansowania zwrotnego na to zadanie.

Ulica Olsztyńska - kluczowa arteria Torunia

Z badań natężenia ruchu wynika, że na odcinku od Olimpijskiej do linii kolejowej natężenia wynoszą ok. 23 tys. pojazdów na dobę, a na dalszym odcinku za linią kolejową w kierunku granicy miasta, ok. 19 tys. pojazdów na dobę. Przebudowa tej ulicy jest więc kluczowa dla poprawy komunikacji w Toruniu i okolicach. Dlaczego przebudowa ul. Olsztyńskiej jest ważna dla mieszkańców? UMT wymienia korzyści:

przebudowywany będzie odcinek od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu DK15,

dostosowanie parametrów technicznych przedmiotowej trasy wylotowej z Torunia (DK15) do aktualnego i prognozowanego natężenia ruchu pojazdów oraz dostosowanie nawierzchni do aktualnego obciążenia ruchem ciężkim,

poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów,

lepsza dostępność do obszarów kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu i międzyregionalnych połączeń komunikacyjnych,

szybszy i bardziej bezpieczny dojazd do autostrady A1 oraz dróg krajowych i tych, które obsługują ruch lokalny,

budowa układu dwujezdniowego, rozbudowa skrzyżowań i pozostałych elementów drogowych, zwiększenie przejezdności drogi wylotowej służącej wyprowadzeniu ruchu z miasta,

polepszenie obsługi komunikacyjnej Strefy Inwestycyjno-Logistycznej Toruń-Wschód, zlokalizowanej na obszarze przylegającym do ul. Olsztyńskiej, ul. Szosa Lubicka i węzła autostradowego A1.

Galeria: Efektowne zdjęcia z przebudowy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. Zobacz archiwalne materiały