Wszystko jasne! Znamy pary półfinałowe PGE Ekstraligi i Metalkas 2. Ekstraligi

Faza zasadnicza w PGE Ekstralidze i Metalkas 2. Ekstralidze zakończona. Zwyciężyły Orlen Oil Motor Lublin i Fogo Unia Leszno. To te dwa zespoły wybiorą rywali w play-off

W play-down wybierały Stelmet Falubaz Zielona Góra i Hunters PSŻ Poznań. Te drużyny powalczą o uniknięcie degradacji

W półfinałach wszystko zaczyna się od nowa. Punkty z fazy zasadniczej nie mają żadnego znaczenia. Zapowiadają się wielkie emocje na obu poziomach rozgrywkowych w Polsce!

Żużel. PGE Ekstraliga i Metalkas 2. Ekstraliga: Wyniki po fazie zasadniczej

W miniony weekend zakończyliśmy fazę zasadniczą na dwóch szczeblach rozgrywkowych w Polsce, które branduje Ekstraliga. Oto wyniki:

Awans do fazy play-off w PGE Ekstralidze

1. Orlen Oil Motor Lublin - 33

2. Betard Sparta Wrocław - 26

3. PRES Grupa Deweloperska Toruń - 26

4. Bayersystem GKM Grudziądz - 18

Faza play-down w PGE Ekstralidze:

5. Stelmet Falubaz Zielona Góra - 15

6. Gezet Stal Gorzów - 10

7. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 7

8. Innpro ROW Rybnik - 4

Awans do fazy play-off w Metalkas 2. Ekstralidze:

1. Fogo Unia Leszno - 33

2. Abramczyk Polonia Bydgoszcz - 28

3. Cellfast Wilki Krosno - 21

4. Texom Stal Rzeszów - 18

Faza play-down w Metalkas 2. Ekstralidze:

5. Hunters PSŻ Poznań - 17

6. H. Skrzydlewska Orzeł Łódź - 9

7. Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski - 8

8. Autona Unia Tarnów - 6

Poznaliśmy pary półfinałowe w PGE Ekstralidze i Metalkas 2. Ekstralidze

Prawo wyboru zyskał obrońca tytułu. Drużyna i Macieja Kuciapy nie zaskoczyła i wybrała do półfinałowej rywalizacji czwarty po fazie zasadniczej Bayersystem GKM Grudziądz. "Koziołki" będą zdecydowanymi faworytami w tej konfrontacji. Dużo ciekawiej (na papierze) zapowiada się rywalizacja toruńsko-wrocławska.

Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław

W fazie play-down również nie mieliśmy zaskoczeń. Zielonogórzanie spotkają się z beniaminkiem z Rybnika, a Włókniarz Częstochowa zmierzy się z gorzowską Stalą. W fazie zasadniczej, dwumecz tych ostatnich ekip zakończył się remisem.

W Metalkas 2. Ekstralidze Fogo Unia Leszno prężyła muskuły. Jej przedstawiciele dawali do zrozumienia, że mogą wybrać wicelidera z Bydgoszczy, którego dwukrotnie pokonali w fazie zasadniczej. Tak się jednak nie stało i "Byki" czeka wyprawa do województwa podkarpackiego.

Texom Stal Rzeszów - Fogo Unia Leszno

Cellfast Wilki Krosno - Abramczyk Polonia Bydgoszcz

W fazie play-down znalazł się Hunters PSŻ Poznań, który znalazł się tylko punkt za drużyną "Żurawi". "Skorpiony" rozpoczną walkę o uniknięcie degradacji od dwumeczu z Autona Unią Tarnów. Zostaje nam już tylko dwumecz łódzkiego Orła z walczącą z kontuzjami zawodników Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski.

Część finałowa w Metalkas 2. Ekstralidze rozpocznie się 17 sierpnia, a w PGE Ekstralidze 22 sierpnia.