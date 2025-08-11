Wszystko jasne! Znamy pary półfinałowe PGE Ekstraligi i Metalkas 2. Ekstraligi

- Faza zasadnicza w PGE Ekstralidze i Metalkas 2. Ekstralidze zakończona. Zwyciężyły Orlen Oil Motor Lublin i Fogo Unia Leszno. To te dwa zespoły wybiorą rywali w play-off
- W play-down wybierały Stelmet Falubaz Zielona Góra i Hunters PSŻ Poznań. Te drużyny powalczą o uniknięcie degradacji
- W półfinałach wszystko zaczyna się od nowa. Punkty z fazy zasadniczej nie mają żadnego znaczenia. Zapowiadają się wielkie emocje na obu poziomach rozgrywkowych w Polsce!
Żużel. PGE Ekstraliga i Metalkas 2. Ekstraliga: Wyniki po fazie zasadniczej
W miniony weekend zakończyliśmy fazę zasadniczą na dwóch szczeblach rozgrywkowych w Polsce, które branduje Ekstraliga. Oto wyniki:
Awans do fazy play-off w PGE Ekstralidze
- 1. Orlen Oil Motor Lublin - 33
- 2. Betard Sparta Wrocław - 26
- 3. PRES Grupa Deweloperska Toruń - 26
- 4. Bayersystem GKM Grudziądz - 18
Faza play-down w PGE Ekstralidze:
- 5. Stelmet Falubaz Zielona Góra - 15
- 6. Gezet Stal Gorzów - 10
- 7. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 7
- 8. Innpro ROW Rybnik - 4
Awans do fazy play-off w Metalkas 2. Ekstralidze:
- 1. Fogo Unia Leszno - 33
- 2. Abramczyk Polonia Bydgoszcz - 28
- 3. Cellfast Wilki Krosno - 21
- 4. Texom Stal Rzeszów - 18
Faza play-down w Metalkas 2. Ekstralidze:
- 5. Hunters PSŻ Poznań - 17
- 6. H. Skrzydlewska Orzeł Łódź - 9
- 7. Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski - 8
- 8. Autona Unia Tarnów - 6
Polecany artykuł:
Poznaliśmy pary półfinałowe w PGE Ekstralidze i Metalkas 2. Ekstralidze
Prawo wyboru zyskał obrońca tytułu. Drużyna i Macieja Kuciapy nie zaskoczyła i wybrała do półfinałowej rywalizacji czwarty po fazie zasadniczej Bayersystem GKM Grudziądz. "Koziołki" będą zdecydowanymi faworytami w tej konfrontacji. Dużo ciekawiej (na papierze) zapowiada się rywalizacja toruńsko-wrocławska.
- Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin
- PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław
W fazie play-down również nie mieliśmy zaskoczeń. Zielonogórzanie spotkają się z beniaminkiem z Rybnika, a Włókniarz Częstochowa zmierzy się z gorzowską Stalą. W fazie zasadniczej, dwumecz tych ostatnich ekip zakończył się remisem.
W Metalkas 2. Ekstralidze Fogo Unia Leszno prężyła muskuły. Jej przedstawiciele dawali do zrozumienia, że mogą wybrać wicelidera z Bydgoszczy, którego dwukrotnie pokonali w fazie zasadniczej. Tak się jednak nie stało i "Byki" czeka wyprawa do województwa podkarpackiego.
- Texom Stal Rzeszów - Fogo Unia Leszno
- Cellfast Wilki Krosno - Abramczyk Polonia Bydgoszcz
W fazie play-down znalazł się Hunters PSŻ Poznań, który znalazł się tylko punkt za drużyną "Żurawi". "Skorpiony" rozpoczną walkę o uniknięcie degradacji od dwumeczu z Autona Unią Tarnów. Zostaje nam już tylko dwumecz łódzkiego Orła z walczącą z kontuzjami zawodników Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski.
Część finałowa w Metalkas 2. Ekstralidze rozpocznie się 17 sierpnia, a w PGE Ekstralidze 22 sierpnia.