Wpadka PRES Toruń tuż przed najważniejszą fazą sezonu. Lanie na Olimpijskim

Stawką hitu 14. kolejki PGE Ekstraligi było drugie miejsce po fazie zasadniczej. Betard Sparta Wrocław musiała wygrać co najmniej dziewięcioma punktami, aby przeskoczyć rywala w tabeli

Goście dobrze otworzyli spotkanie, ale od drugiego wyścigu spotkanie przebiegało pod kontrolą drużyny Dariusza Śledzia

Gigantyczne problemy miał Robert Lambert, który dopiero w trakcie trzeciej serii otworzył dorobek punktowy

Żużel. Sparta - PRES Toruń o drugie miejsce po fazie zasadniczej PGE Ekstraligi

49:41 w inauguracyjnej kolejce sezonu 2025, po widowisku, które na długie tygodnie zapadło w pamięć - tak wyglądała konfrontacja obu ekip na Motoarenie. Podopieczni Dariusza Śledzia musieli odrobić straty i zgarnąć punkt bonusowy, jeśli marzyli o przeskoczeniu ekipy z grodu Kopernika i zapewnieniu sobie lepszą pozycji wyjściowej przed play-offami. W niedzielny wieczór mieliśmy poznać odpowiedzi na pytania o formę Macieja Janowskiego oraz Roberta Lamberta. Kibice ostrzyli sobie również zęby na pojedynek dwóch gigantów - Brady'ego Kurtza i Patryka Dudka.

Relację i wyniki niedzielnego meczu znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z pierwszego meczu PRES Toruń z Betard Spartą Wrocław!

Apator - Sparta: Wyniki i relacja z meczu 14. kolejki PGE Ekstraligi

Pierwszy wyścig niedzielnych zawodów przyniósł... pierwsze niespodzianki. Patryk Dudek wygrał w dobrym stylu, ale daleko za rywalami przyjechał wspominany wyżej Kurtz. Goście prowadzili 4:2, ale później rozpoczął się kontratak Sparty. Juniorzy zwyciężyli podwójnie, a wrocławscy seniorzy i Jakub Krawczyk korzystali z gigantycznych problemów Roberta Lamberta. Wicemistrz świata zapunktował dopiero w trzeciej serii!

Po zerze z inauguracyjnej gonitwy, wrócił stary dobry Brady Kurtz. Australijczyk zanotował dwie trójki i miał ogromny udział w wypracowaniu przewagi przez gospodarzy. Po wyścigu nr 10 mieliśmy 36:24 i to wrocławianie prowadzili w dwumeczu. Pocieszeniem dla drużyny Piotra Barona był triumf Emila Sajfutdinowa z trzeciej serii. Rosjanin z polskim paszportem dołączył ze wsparciem do Patryka Dudka. Mikkel Michelsen notował do tej pory same dwójki i brakowało mu tego "czegoś", by wygrywać biegi.

Kiedy w wyścigu nr 11 para Łaguta - Kurtz nie dała szans "Duzersowi" i Michelsenowi było już jasne, że "Anioły" tego meczu nie wygrają. Liderzy gospodarzy po raz kolejny pokazali wyższość i wysłali rywalom konkretny sygnał - w walce o medale trzeba się nas obawiać. Chwilę później duet Kowalski - Krawczyk zdystansował Roberta Lamberta. Brytyjczyk o tym wieczorze będzie chciał jak najszybciej zapomnieć.

Obok wizyty w Lublinie, był to najgorszy mecz PRES Toruń w sezonie 2025. Jeżeli coś może pocieszać kibiców z grodu Kopernika, to fakt, że to spotkanie nie decydowało o awansie do finału. A Sparta? To był długo wyczekiwany pokaz mocy ekipy Dariusza Śledzia. Jeżeli Łaguta i spółka powtórzą taką jazdę w fazie play-off, to nawet Orlen Oil Motor Lublin powinien się obawiać "Spartan".

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 34

1. Patryk Dudek - 7 (3,3,w,1,0)

2. Robert Lambert - 4+1 (0,0,2,1,1*)

3. Jan Kvech - 4+1 (1,0,1*,2)

4. Mikkel Michelsen - 8 (2,2,2,0,2)

5. Emil Sajfutdinow - 10 (2,2,0,3,3)

6. Antoni Kawczyński - 1 (1,0,0)

7. Mikołaj Duchiński - 0 (0,0,0)

8. Krzysztof Lewandowski - NS

Betard Sparta Wrocław - 56

9. Brady Kurtz - 11+1 (0,3,3,2*,3)

10. Maciej Janowski - 6 (3,1,1,1)

11. Bartłomiej Kowalski - 7+1 (2,1,1*,3,0)

12. Daniel Bewley - 11 (1,3,2,3,2)

13. Artiom Łaguta - 10+1 (3,1*,3,3,-)

14. Marcel Kowolik - 4 (3,1,0)

15. Jakub Krawczyk - 7+3 (2*,2,2*,1*)

16. Nikodem Mikołajczyk - NS

Bieg po biegu:

1. (63,62) Dudek, Kowalski, Kvech, Kurtz - 2:4 - (2:4)

2. (64,00) Kowolik, Krawczyk, Kawczyński, Duchiński - 5:1 - (7:5)

3. (63,10) Łaguta, Sajfutdinow, Bewley, Lambert - 4:2 - (11:7)

4. (63,89) Janowski, Michelsen, Kowolik, Kawczyński - 4:2 - (15:9)

5. (64,02) Bewley, Michelsen, Kowalski, Kvech - 4:2 - (19:11)

6. (63,50) Dudek, Krawczyk, Łaguta, Lambert - 3:3 - (22:14)

7. (63,08) Kurtz, Sajfutdinow, Janowski, Duchiński - 4:2 - (26:16)

8. (64,79) Łaguta, Michelsen, Kvech, Kowolik - 3:3 - (29:19)

9. (64,01) Kurtz, Lambert, Janowski, Dudek (w) - 4:2 - (33:21)

10. (64,02) Sajfutdinow, Bewley, Kowalski, Kawczyński - 3:3 - (36:24)

11. (63,54) Bewley, Kurtz, Dudek, Michelsen - 5:1 - (41:25)

12. (64,14) Kowalski, Krawczyk, Lambert, Duchiński - 5:1 - (46:26)

13. (64,16) Łaguta, Kvech, Janowski, Sajfutdinow - 4:2 - (50:28)

14. (63,37) Kurtz, Michelsen, Lambert, Kowalski - 3:3 - (53:31)

15. (64,08) Sajfutdinow, Bewley, Krawczyk, Dudek - 3:3 - (56:34)

Sędzia: Paweł Słupski