Najlepszy GKM w historii. Kibice dostali kolejną dobrą wiadomość

Bayersystem GKM Grudziądz znalazł się w czołowej czwórce. Po świetnej fazie zasadniczej, "Gołębie" powalczą o medale za sezon 2025 PGE Ekstraligi.

Zwieńczeniem świetnej rundy był bezdyskusyjny triumf nad Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. To było jednostronne spotkanie!

Po zawodach klub ogłosił przedłużenie współpracy z liderem. Max Fricke zostaje na sezon 2026 przy Hallera 4!

Żużel: GKM Grudziądz spełnił oczekiwania kibiców

- Mamy to! Pierwszy w historii awans do czołowej czwórki GKM-u Grudziądz stał się faktem - napisał po meczu w Rybniku prezes Marcin Murawski. Szef klubu z województwa kujawsko-pomorskiego ma powody do radości. Drużyna Roberta Kościechy była fantastyczna, zwłaszcza na samym początku i w końcówce sezonu zasadniczego. Wyjazdowe zwycięstwa w Częstochowie i Zielonej Górze utorowały drogę do walki o medale.

Później GKM przegrywał, ale tylko z faworytami. Obiekt przy Hallera 4 zdobyły tylko Orlen Oil Motor Lublin, Betard Sparta Wrocław i PRES Grupa Deweloperska Toruń. Pozostali rywale wyjeżdżali z terenu "Gołębi" z niczym. Pięknym zwieńczeniem owocnej rundy było lanie, jakie GKM spuścił Krono-Plast Włókniarzowi Częstochowa. W niedzielne popołudnie nie było żadnych wątpliwości. Max Fricke, Wadim Tarasienko i Michael Jepsen Jensen przegrywali tylko po razie, a Kevin Małkiewicz zdobył płatny komplet punktów (9+3 w czterech startach).

Włókniarz nie miał nic do powiedzenia i nie "dobił" nawet do granicy 30 punktów. "Lwy" muszą się skupić na fazie play-down, gdzie powalczą o uniknięcie degradacji.

Max Fricke zostaje w GKM-ie Grudziądz!

Niedzielne popołudnie przyniosło więcej dobrych informacji dla kibiców z Grudziądza. Australijczyk Max Fricke ogłosił, że w sezonie 2026 nadal będzie zdobywał punkty na chwałę GKM-u.

- Dziękuję wam za całe wsparcie, którego doświadczyłem w tym roku. To niesamowite przyjeżdżać do Grudziądza w każdym tygodniu i występować przed taką publicznością. Nie mogę się doczekać kolejnych meczów w roku 2026 - powiedział Max Fricke do kibiców, zgromadzonych przy Hallera 4.

Bayersystem GKM Grudziądz - 61

9. Max Fricke - 13+1 (2*,2,3,3,3)

10. Jaimon Lidsey - 4+1 (3,1*,0,0,-)

11. Wadim Tarasienko - 12+2 (3,2*,3,3,1*)

12. Jakub Miśkowiak - 6+1 (2*,3,1,0)

13. Michael Jepsen Jensen - 14 (3,3,3,3,2)

14. Kacper Łobodziński - 3+1 (2*,0,1)

15. Kevin Małkiewicz - 9+3 (3,2*,2*,2*)

16. Jan Przanowski - ns

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 29

1. Piotr Pawlicki - 5+1 (1,0,1*,2,1)

2. Wiktor Lampart - 4 (0,1,2,1,0)

3. Philip Hellstroem-Baengs - 0 (0,0,0,-)

4. Kacper Woryna - 11+1 (2,1,2,1*,2,3)

5. Jason Doyle - 7+1 (1,3,2,1*,0)

6. Franciszek Karczewski - 1+1 (0,1*,0)

7. Szymon Ludwiczak - 1 (1,0,0)

8. Bartosz Śmigielski - ns

Bieg po biegu:

1. (67,15) Tarasienko, Fricke, Pawlicki, Hellstroem-Baengs - 5:1 - (5:1)

2. (66,91) Małkiewicz, Łobodziński, Ludwiczak, Karczewski - 5:1 - (10:2)

3. (66,50) Jepsen Jensen, Miśkowiak, Doyle, Lampart - 5:1 - (15:3)

4. (66,96) Lidsey, Woryna, Karczewski, Łobodziński - 3:3 - (18:6)

5. (66,84) Miśkowiak, Tarasienko, Woryna, Hellstroem-Baengs - 5:1 - (23:7)

6. (66,31) Jepsen Jensen, Małkiewicz, Lampart, Pawlicki - 5:1 - (28:8)

7. (66,66) Doyle, Fricke, Lidsey, Ludwiczak - 3:3 - (31:11)

8. (67,82) Jepsen Jensen, Woryna, Łobodziński, Hellstroem-Baengs - 4:2 - (35:13)

9. (67,44) Fricke, Lampart, Pawlicki, Lidsey - 3:3 - (38:16)

10. (67,56) Tarasienko, Doyle, Miśkowiak, Karczewski - 4:2 - (42:18)

11. (68,42) Fricke, Pawlicki, Woryna, Miśkowiak - 3:3 - (45:21)

12. (67,98) Tarasienko, Małkiewicz, Lampart, Ludwiczak - 5:1 - (50:22)

13. (67,38) Jepsen Jensen, Woryna, Doyle, Lidsey - 3:3 - (53:25)

14. (67,66) Fricke, Małkiewicz, Pawlicki, Lampart - 5:1 - (58:26)

15. (67,34) Woryna, Jepsen Jensen, Tarasienko, Doyle - 3:3 - (61:29)

Sędzia: Michał Sasień