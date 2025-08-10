Najlepszy GKM w historii. Kibice dostali kolejną dobrą wiadomość

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-08-10 21:38

Bayersystem GKM Grudziądz w znakomitym stylu pokonał Krono-Plast Włókniarza Częstochowa. "Gołębie" wygrały aż 61:29 i potwierdziły, że mogą namieszać w walce o medale. Po niedzielnych zawodach klub miał do przekazania kolejną dobrą wiadomość. Max Fricke zostaje na dłużej przy Hallera 4.

Bayersystem GKM Grudziądz - PRES Grupa Deweloperska Toruń, zdjęcia z meczu 9. kolejki PGE Ekstraligi

i

Autor: Łukasz Wilk Bayersystem GKM Grudziądz - PRES Grupa Deweloperska Toruń, zdjęcia z meczu 9. kolejki PGE Ekstraligi
  • Bayersystem GKM Grudziądz znalazł się w czołowej czwórce. Po świetnej fazie zasadniczej, "Gołębie" powalczą o medale za sezon 2025 PGE Ekstraligi.
  • Zwieńczeniem świetnej rundy był bezdyskusyjny triumf nad Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. To było jednostronne spotkanie!
  • Po zawodach klub ogłosił przedłużenie współpracy z liderem. Max Fricke zostaje na sezon 2026 przy Hallera 4!

Żużel: GKM Grudziądz spełnił oczekiwania kibiców

- Mamy to! Pierwszy w historii awans do czołowej czwórki GKM-u Grudziądz stał się faktem - napisał po meczu w Rybniku prezes Marcin Murawski. Szef klubu z województwa kujawsko-pomorskiego ma powody do radości. Drużyna Roberta Kościechy była fantastyczna, zwłaszcza na samym początku i w końcówce sezonu zasadniczego. Wyjazdowe zwycięstwa w Częstochowie i Zielonej Górze utorowały drogę do walki o medale.

Później GKM przegrywał, ale tylko z faworytami. Obiekt przy Hallera 4 zdobyły tylko Orlen Oil Motor Lublin, Betard Sparta Wrocław i PRES Grupa Deweloperska Toruń. Pozostali rywale wyjeżdżali z terenu "Gołębi" z niczym. Pięknym zwieńczeniem owocnej rundy było lanie, jakie GKM spuścił Krono-Plast Włókniarzowi Częstochowa. W niedzielne popołudnie nie było żadnych wątpliwości. Max Fricke, Wadim Tarasienko i Michael Jepsen Jensen przegrywali tylko po razie, a Kevin Małkiewicz zdobył płatny komplet punktów (9+3 w czterech startach). 

Włókniarz nie miał nic do powiedzenia i nie "dobił" nawet do granicy 30 punktów. "Lwy" muszą się skupić na fazie play-down, gdzie powalczą o uniknięcie degradacji.

Max Fricke zostaje w GKM-ie Grudziądz!

Niedzielne popołudnie przyniosło więcej dobrych informacji dla kibiców z Grudziądza. Australijczyk Max Fricke ogłosił, że w sezonie 2026 nadal będzie zdobywał punkty na chwałę GKM-u.

- Dziękuję wam za całe wsparcie, którego doświadczyłem w tym roku. To niesamowite przyjeżdżać do Grudziądza w każdym tygodniu i występować przed taką publicznością. Nie mogę się doczekać kolejnych meczów w roku 2026 - powiedział Max Fricke do kibiców, zgromadzonych przy Hallera 4.

Bayersystem GKM Grudziądz - 61

  • 9. Max Fricke - 13+1 (2*,2,3,3,3)
  • 10. Jaimon Lidsey - 4+1 (3,1*,0,0,-)
  • 11. Wadim Tarasienko - 12+2 (3,2*,3,3,1*)
  • 12. Jakub Miśkowiak - 6+1 (2*,3,1,0)
  • 13. Michael Jepsen Jensen - 14 (3,3,3,3,2)
  • 14. Kacper Łobodziński - 3+1 (2*,0,1)
  • 15. Kevin Małkiewicz - 9+3 (3,2*,2*,2*)
  • 16. Jan Przanowski - ns

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 29

  • 1. Piotr Pawlicki - 5+1 (1,0,1*,2,1)
  • 2. Wiktor Lampart - 4 (0,1,2,1,0)
  • 3. Philip Hellstroem-Baengs - 0 (0,0,0,-)
  • 4. Kacper Woryna - 11+1 (2,1,2,1*,2,3)
  • 5. Jason Doyle - 7+1 (1,3,2,1*,0)
  • 6. Franciszek Karczewski - 1+1 (0,1*,0)
  • 7. Szymon Ludwiczak - 1 (1,0,0)
  • 8. Bartosz Śmigielski - ns

Bieg po biegu:

  • 1. (67,15) Tarasienko, Fricke, Pawlicki, Hellstroem-Baengs - 5:1 - (5:1)
  • 2. (66,91) Małkiewicz, Łobodziński, Ludwiczak, Karczewski - 5:1 - (10:2)
  • 3. (66,50) Jepsen Jensen, Miśkowiak, Doyle, Lampart - 5:1 - (15:3)
  • 4. (66,96) Lidsey, Woryna, Karczewski, Łobodziński - 3:3 - (18:6)
  • 5. (66,84) Miśkowiak, Tarasienko, Woryna, Hellstroem-Baengs - 5:1 - (23:7)
  • 6. (66,31) Jepsen Jensen, Małkiewicz, Lampart, Pawlicki - 5:1 - (28:8)
  • 7. (66,66) Doyle, Fricke, Lidsey, Ludwiczak - 3:3 - (31:11)
  • 8. (67,82) Jepsen Jensen, Woryna, Łobodziński, Hellstroem-Baengs - 4:2 - (35:13)
  • 9. (67,44) Fricke, Lampart, Pawlicki, Lidsey - 3:3 - (38:16)
  • 10. (67,56) Tarasienko, Doyle, Miśkowiak, Karczewski - 4:2 - (42:18)
  • 11. (68,42) Fricke, Pawlicki, Woryna, Miśkowiak - 3:3 - (45:21)
  • 12. (67,98) Tarasienko, Małkiewicz, Lampart, Ludwiczak - 5:1 - (50:22)
  • 13. (67,38) Jepsen Jensen, Woryna, Doyle, Lidsey - 3:3 - (53:25)
  • 14. (67,66) Fricke, Małkiewicz, Pawlicki, Lampart - 5:1 - (58:26)
  • 15. (67,34) Woryna, Jepsen Jensen, Tarasienko, Doyle - 3:3 - (61:29)

Sędzia: Michał Sasień

Bayersystem GKM Grudziądz - PRES Grupa Deweloperska Toruń, zdjęcia z meczu 9. kolejki PGE Ekstraligi
22 zdjęcia
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GKM GRUDZIĄDZ
PGE EKSTRALIGA