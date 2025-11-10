Grażyna została zmasakrowana nożem! Makabryczna zbrodnia pod Inowrocławiem

Bogumił W. (58 l.) od niedzieli (9 listopada) przebywa w policyjnym areszcie w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie), trzeźwieje po zatrzymaniu w związku ze śmiercią Grażyny F. (+67 l.). Kobieta została brutalnie zamordowana – sprawca wbił w jej ciało nóż w brzuch, plecy, głowę i przedramiona.

Pani Grażyna mieszkała z 91-letnią mamą w bloku w Janikowie. Ze względu na wiek seniorki w codziennym życiu pomagała im opiekunka. To właśnie ona w niedzielę, 9 listopada, przed godziną 17, przyszła do mieszkania i dokonała makabrycznego odkrycia. Na podłodze leżała Grażyna w wielkiej kałuży krwi, nie dawała żadnych oznak życia. Opiekunka natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy.

Na miejsce szybko przybyli policjanci. Wkrótce do mieszkania wszedł Bogumił W. (58 l.). Był pijany – badanie alkomatem wykazało 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Ze względu na stan upojenia alkoholowego nie został jeszcze przesłuchany.

Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarza "Super Expressu", w niedzielę, 9 listopada doszło do kłótni między Bogumiłem W. a zamordowaną kobietą.

Policja nadal prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tej brutalnej zbrodni.

