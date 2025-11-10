Zginęła tuż obok domu. Zaskakujące okoliczności tragedii w Świeciu!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-10 8:27

Niedzielny wieczór (9 listopada)na ul. PCK w Świeciu zamienił się w dramat. Kierowca dostawczego mercedesa nagle zjechał z drogi, przebił ogrodzenie i wjechał wprost na prywatną posesję. Niestety, znajdująca się tam 52-letnia kobieta nie miała żadnych szans na przeżycie. Policja zatrzymała 45-letniego kierowcę auta – trwa ustalanie, jak doszło do tej tragedii.

  • Tragiczny wypadek w Świeciu: rozpędzony mercedes wjechał na posesję, zabijając 52-letnią kobietę.
  • Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, przebił ogrodzenie i potrącił mieszkankę.
  • Policja zatrzymała 45-letniego kierowcę, badane są przyczyny zdarzenia.
  • Co doprowadziło do tej niewyobrażalnej tragedii i jakie są dalsze kroki śledztwa?

Do wypadku doszło w niedzielę, 9 listopada po godzinie 19:20, na skrzyżowaniu ulic PCK i Mostowej w Świeciu. Jak informuje portal Extra Świecie, kierowca mercedesa sprintera z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni, przebił metalowe ogrodzenie i wjechał wprost na teren jednej z posesji. W tym samym czasie przebywała tam kobieta.

Z relacji służb wynika, że 52-latka została potrącona z ogromną siłą. Pomimo natychmiastowej reakcji świadków i akcji ratowniczej, jej życia nie udało się uratować. – Na miejsce zadysponowano strażaków, policjantów i medyków. Mundurowi cały czas prowadzą działania, zmierzające do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tragedii – przekazał Extra Świecie.

Kierowca dostawczego mercedesa został zatrzymany przez policję. Obecnie trwają czynności, które mają odpowiedzieć na kluczowe pytania – czy był trzeźwy, czy zawiodły hamulce, a może przyczyną wypadku była nadmierna prędkość lub nagła utrata przytomności za kierownicą.

Miejsce tragedii zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy, którzy przez kilka godzin prowadzili oględziny, sporządzali dokumentację fotograficzną i przesłuchiwali świadków. 

POLICJA ŚWIECIE