Śmiertelne potrącenie na pasach w Bydgoszczy. Policja ustala, kto prowadził auto!

W Bydgoszczy doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął pieszy.

Audi potrąciło 61-letniego mężczyznę na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.

Zatrzymano trzech mężczyzn, a dwóch z nich było pod wpływem alkoholu.

Trwa śledztwo, które ma ustalić, kto kierował pojazdem – dowiedz się więcej o szczegółach tej tragedii.

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek wieczorem (6 listopada) w Bydgoszczy. Około godziny 19:30 na ulicy Kujawskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej, audi uderzyło w 61-letniego mężczyznę, który przechodził przez przejście dla pieszych. Miejsce to nie jest wyposażone w sygnalizację świetlną.

Jak informują służby, pojazd poruszał się z dużą prędkością. Siła uderzenia była tak duża, że pieszy zginął na miejscu.

Kujawsko-Pomorskie. Straciła prawo jazdy za potrącenie 16-letniego rowerzysty. Kobieta próbowała go wyprzedzić

– Ok. godz. 19:30 doszło do zderzenia drogowego na ul. Kujawskiej. Kierujący audi a3 potracił pieszego. W wyniku zatrzymano 3 mężczyzn. W konsultacji z prokuratorem dwóch z tych mężczyzn było pod wpływem alkoholu. Jest prowadzone prokuratorskie śledztwo, w wyniku którego będą ustalenie okoliczności, kto kierował pojazdem – powiedział sierż. sztab. Jakub Skrzypek z KWP w Bydgoszczy.

Na miejscu wypadku przez kilka godzin pracowali policjanci i prokurator. Ulica Kujawska była częściowo zablokowana. Śledczy ustalają, kto w chwili zdarzenia siedział za kierownicą audi.