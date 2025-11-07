Śmiertelne potrącenie na pasach w Bydgoszczy. Policja ustala, kto prowadził auto!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-07 8:04

Dramatyczne zdarzenie w Bydgoszczy. W czwartek, 6 listopada, 61-letni mężczyzna został śmiertelnie potrącony na przejściu dla pieszych przy ul. Kujawskiej. Jak udało się ustalić, w aucie znajdowały się trzy osoby, z których dwie były pod wpływem alkoholu. Nadal nie wiadomo, kto prowadził pojazd. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura.

Opole. Pobicie i rozbój na 34-latku. Sześciu Romów zatrzymanych

i

Autor: Grand Warszawski/Getty Images/ Getty Images Policja w Opolu zatrzymała sześciu mężczyzn pochodzenia romskiego, którzy pobili 34-latka, dokonując na nim rozboju. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 2 listopada, na ul. Krakowskiej w godzinach wieczornych, zdj. ilustracyjne
Super Express Google News
  • W Bydgoszczy doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął pieszy.
  • Audi potrąciło 61-letniego mężczyznę na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.
  • Zatrzymano trzech mężczyzn, a dwóch z nich było pod wpływem alkoholu.
  • Trwa śledztwo, które ma ustalić, kto kierował pojazdem – dowiedz się więcej o szczegółach tej tragedii.

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek wieczorem (6 listopada) w Bydgoszczy. Około godziny 19:30 na ulicy Kujawskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej, audi uderzyło w 61-letniego mężczyznę, który przechodził przez przejście dla pieszych. Miejsce to nie jest wyposażone w sygnalizację świetlną.

Zobacz: Tragiczne potrącenie przez tramwaj w Bydgoszczy. Nie żyje mężczyzna [ZDJĘCIA]

Jak informują służby, pojazd poruszał się z dużą prędkością. Siła uderzenia była tak duża, że pieszy zginął na miejscu.

Kujawsko-Pomorskie. Straciła prawo jazdy za potrącenie 16-letniego rowerzysty. Kobieta próbowała go wyprzedzić

Ok. godz. 19:30 doszło do zderzenia drogowego na ul. Kujawskiej. Kierujący audi a3 potracił pieszego. W wyniku zatrzymano 3 mężczyzn. W konsultacji z prokuratorem dwóch z tych mężczyzn było pod wpływem alkoholu. Jest prowadzone prokuratorskie śledztwo, w wyniku którego będą ustalenie okoliczności, kto kierował pojazdem – powiedział sierż. sztab. Jakub Skrzypek z KWP w Bydgoszczy.

Na miejscu wypadku przez kilka godzin pracowali policjanci i prokurator. Ulica Kujawska była częściowo zablokowana. Śledczy ustalają, kto w chwili zdarzenia siedział za kierownicą audi.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BYDGOSZCZ POLICJA
POLICJA BYDGOSZCZ