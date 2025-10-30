Tragedia w bydgoskim Fordonie. Mężczyzna zginął pod kołami tramwaju!

W Fordonie doszło do tragicznego wypadku, w którym tramwaj potrącił mężczyznę.

Mimo szybkiej akcji ratunkowej, poszkodowany, uwięziony pod pojazdem, zmarł na miejscu.

Śledztwo wyjaśni okoliczności zdarzenia. Czy to kolejny tragiczny wypadek, którego można było uniknąć?

Jak informuje Bydgoszcz 998, do tragedii doszło w środę, 29 października, około godziny 21:30. Tramwaj jadący przez Fordon potrącił mężczyznę w rejonie przystanku Łoskoń. Siła uderzenia była na tyle duża, że poszkodowany został uwięziony pod pojazdem szynowym.

Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby ratunkowe. W działaniach uczestniczyły zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, JRG 1, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego PSP oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Bydgoszcz-Fordon.

– Strażacy przy użyciu dwóch zestawów narzędzi hydraulicznych uwolnili poszkodowanego spod tramwaju – relacjonuje Bydgoszcz 998. Po wydobyciu mężczyzny spod pojazdu, obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon potrąconego.

Rejon przystanku został zabezpieczony, a ruch tramwajowy wstrzymano na czas prowadzenia działań ratowniczych i dochodzeniowych. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, pod nadzorem prokuratora, prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Na ten moment nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do potrącenia – funkcjonariusze będą ustalać, czy mężczyzna wszedł na torowisko w miejscu niedozwolonym, czy też do wypadku przyczyniły się inne czynniki.