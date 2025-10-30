Tragedia w bydgoskim Fordonie. Mężczyzna zginął pod kołami tramwaju!

- W Fordonie doszło do tragicznego wypadku, w którym tramwaj potrącił mężczyznę.
- Mimo szybkiej akcji ratunkowej, poszkodowany, uwięziony pod pojazdem, zmarł na miejscu.
- Śledztwo wyjaśni okoliczności zdarzenia. Czy to kolejny tragiczny wypadek, którego można było uniknąć?
Jak informuje Bydgoszcz 998, do tragedii doszło w środę, 29 października, około godziny 21:30. Tramwaj jadący przez Fordon potrącił mężczyznę w rejonie przystanku Łoskoń. Siła uderzenia była na tyle duża, że poszkodowany został uwięziony pod pojazdem szynowym.
Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby ratunkowe. W działaniach uczestniczyły zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, JRG 1, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego PSP oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Bydgoszcz-Fordon.
– Strażacy przy użyciu dwóch zestawów narzędzi hydraulicznych uwolnili poszkodowanego spod tramwaju – relacjonuje Bydgoszcz 998. Po wydobyciu mężczyzny spod pojazdu, obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon potrąconego.
Rejon przystanku został zabezpieczony, a ruch tramwajowy wstrzymano na czas prowadzenia działań ratowniczych i dochodzeniowych. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, pod nadzorem prokuratora, prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
Na ten moment nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do potrącenia – funkcjonariusze będą ustalać, czy mężczyzna wszedł na torowisko w miejscu niedozwolonym, czy też do wypadku przyczyniły się inne czynniki.