Tragedia w bydgoskim Fordonie. Mężczyzna zginął pod kołami tramwaju!

Anna Kisiel
2025-10-30 7:41

Dramatyczne sceny rozegrały się w środowy wieczór (29 października) w bydgoskim Fordonie. Około godziny 21:30 doszło do tragicznego wypadku przy przystanku Łoskoń — mężczyzna został potrącony przez tramwaj i uwięziony pod pojazdem. Mimo natychmiastowej akcji służb ratunkowych, jego życia nie udało się uratować.

  • W Fordonie doszło do tragicznego wypadku, w którym tramwaj potrącił mężczyznę.
  • Mimo szybkiej akcji ratunkowej, poszkodowany, uwięziony pod pojazdem, zmarł na miejscu.
  • Śledztwo wyjaśni okoliczności zdarzenia. Czy to kolejny tragiczny wypadek, którego można było uniknąć?

Jak informuje Bydgoszcz 998, do tragedii doszło w środę, 29 października, około godziny 21:30. Tramwaj jadący przez Fordon potrącił mężczyznę w rejonie przystanku Łoskoń. Siła uderzenia była na tyle duża, że poszkodowany został uwięziony pod pojazdem szynowym.

Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby ratunkowe. W działaniach uczestniczyły zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, JRG 1, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego PSP oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Bydgoszcz-Fordon. 

Strażacy przy użyciu dwóch zestawów narzędzi hydraulicznych uwolnili poszkodowanego spod tramwaju – relacjonuje Bydgoszcz 998. Po wydobyciu mężczyzny spod pojazdu, obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon potrąconego.

Rejon przystanku został zabezpieczony, a ruch tramwajowy wstrzymano na czas prowadzenia działań ratowniczych i dochodzeniowych. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, pod nadzorem prokuratora, prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Na ten moment nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do potrącenia – funkcjonariusze będą ustalać, czy mężczyzna wszedł na torowisko w miejscu niedozwolonym, czy też do wypadku przyczyniły się inne czynniki.

