Wyszedł z domu do kolegi i nie wrócił. Co się stało z 15-letnim Wojtkiem?

Policja w Bydgoszczy poszukuje 15-letniego Wojciecha Osowskiego, który zaginął.

Chłopak ma 186 cm wzrostu, jest szczupły, ma ciemny blond włosy i szaro-niebieskie oczy.

Funkcjonariusze apelują o pomoc i każdą informację, która może przyczynić się do odnalezienia nastolatka.

Czy wiesz, gdzie może przebywać Wojciech? Sprawdź rysopis i pomóż rodzinie w tych dramatycznych poszukiwaniach.

Zrozpaczona rodzina zgłosiła jego zaginięcie, a policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania. Jak informuje Komisariat Policji Bydgoszcz Wyżyny, chłopak ma około 186 centymetrów wzrostu, jest szczupły i wysportowany, ma krótkie, ciemny blond włosy oraz szaro-niebieskie oczy. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną pikowaną kurtkę zimową, szarą rozpinaną bluzę z kapturem i czarne, cieniowane, szerokie spodnie jeansowe.

Policja przekazała, że 15-latek ma przy sobie telefon komórkowy. Rodzina i przyjaciele chłopca nie tracą nadziei, że uda się go odnaleźć cały i zdrowy. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne udostępnienia komunikatu policji oraz zdjęcia zaginionego nastolatka. Internauci proszeni są o rozwagę – policja przypomina, by nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji, a wszelkie sygnały o możliwym miejscu pobytu Wojciecha przekazywać bezpośrednio funkcjonariuszom.

Każdy, kto widział 15-letniego Wojciecha Osowskiego lub posiada informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Wyżyny pod numerem telefonu 47 751 15 59 lub z numerem alarmowym 112.

Każda minuta ma znaczenie. Jeśli widziałeś chłopca odpowiadającego temu rysopisowi – nie zwlekaj, zadzwoń. Pomóżmy rodzinie i policji zakończyć te dramatyczne poszukiwania szczęśliwie.