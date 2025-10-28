Mercedes płonął jak pochodnia. Dwie osoby nie żyją. Policja podała nowe ustalenia

Dwie osoby zginęły na miejscu. Co wiemy o wypadku w Lubaszczu?

W poniedziałek (27 października) o godzinie 14:12 policjanci w Nakle nad Notecią otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu, które miało miejsce na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Lubaszcz. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol ruchu drogowego.

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierowca mercedesa vito z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym fiatem ducato.

Kierowca oraz pasażer z mercedesa zginęli na miejscu. 45-letni kierowca fiata, z obrażeniami ciała, został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w celu dalszej hospitalizacji. Kontrola stanu trzeźwości mieszkańca Inowrocławia wykazała, że był on trzeźwy.

Po wypadku droga była całkowicie zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy. Na miejscu pracowali kryminalni z nakielskiej komendy, którzy zabezpieczyli ślady oraz wykonali oględziny miejsca zdarzenia.

Postępowanie, które wyjaśni okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia, pod nadzorem prokuratury, prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

