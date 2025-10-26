W gminie Izbica Kujawska znaleziono ciało 62-latka, co wywołało śledztwo.

Policja zatrzymała dwie osoby w związku ze sprawą, ale ich rola nie jest jeszcze jasna.

Istnieje podejrzenie, że ofiarą jest zaginiony wcześniej mieszkaniec Modzerowa.

Dowiedz się, jakie są najnowsze ustalenia w tej tajemniczej sprawie.

Izbica Kujawska. Ciało 62-latka w pobliżu drogi. Dwie osoby zatrzymane

Nie wiadomo jeszcze, czy dwie osoby zatrzymane po śmierci 62-latka w gminie Izbica Kujawska, mogą mieć jakikolwiek związek ze sprawą - informuje "Gazeta Pomorska". Ciało mężczyzny znaleziono w sobotę, 25 października, po godz. 13 w pobliżu lokalnej drogi i Jeziora Modzerowskiego. W działaniach policji na miejscu zdarzenia, które nadzoruje prokuratura we Włocławku, brali też udział strażacy ochotnicy.

- Dnia 25.10.2025 o godzinie 16:51 OSP Izbica Kujawska została zadysponowana do pomocy policji w miejscowości Modzerowo gm. Izbica Kujawska - czytam na profilu facebookowym OSP Izbica Kujawska.

Niewykluczone, że znaleziony w pobliżu drogi denat to 62-letni Jarosław K., mieszkaniec Modzerowa, który zaginął 17 października br. po wyjściu z domu. Mężczyzny poszukiwała wcześniej Komenda Miejska Policji we Włocławku.