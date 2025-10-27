Dwie osoby zginęły w doszczętnie spalonej osobówce! Zderzyły się z busem na DK 10 pod Nakłem

Michał Michalak
2025-10-27 15:19

Dwie osoby zginęły w wypadku, do którego doszło w poniedziałek, 27 października, w Lubaszczu pod Nakłem na drodze krajowej nr 10. Ich auto zderzyło się z busem, po czym wybuchł w nim pożar, który objął również drugi z pojazdów. Osobę podróżującą busem wyciągnęli świadkowie zdarzenia, po czym trafiła ona do szpitala. Jak informują strażacy, osobówka spłonęła doszczętnie.

Śmiertelny wypadek pod Nakłem na drodze krajowej nr 10

Więcej informacji wkrótce.

