Dwie osoby zginęły w doszczętnie spalonej osobówce! Zderzyły się z busem na DK 10 pod Nakłem

Śmiertelny wypadek pod Nakłem na drodze krajowej nr 10
Więcej informacji wkrótce.
Dwie osoby zginęły w wypadku, do którego doszło w poniedziałek, 27 października, w Lubaszczu pod Nakłem na drodze krajowej nr 10. Ich auto zderzyło się z busem, po czym wybuchł w nim pożar, który objął również drugi z pojazdów. Osobę podróżującą busem wyciągnęli świadkowie zdarzenia, po czym trafiła ona do szpitala. Jak informują strażacy, osobówka spłonęła doszczętnie.
