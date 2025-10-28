Tragiczny pożar hali w Inowrocławiu. Strażacy odnaleźli zwłoki mężczyzny!

Jak przekazuje bryg. Ireneusz Taraszka z inowrocławskiej straży pożarnej, zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży pożarnej krótko po godzinie 1:16. Ogień pojawił się w budynku hali produkcyjnej przy ul. Magazynowej. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły i środki – łącznie dziesięć zastępów straży pożarnej.

Według relacji strażaków, pożar był mocno rozwinięty i bardzo szybko się rozprzestrzeniał. – Konstrukcja hali stalowa, ściany szczytowe pokryte blachą falistą, dach oraz ściany boczne pokryte były plandeką – przekazał bryg. Taraszka. Już przed przybyciem pierwszego zastępu JOP na miejscu obecny był patrol policji, który zabezpieczał teren zdarzenia.

Działania służb polegały przede wszystkim na zabezpieczeniu miejsca pożaru oraz podaniu dwóch prądów wody w natarciu. Na miejsce wezwano również pogotowie energetyczne, które odłączyło zasilanie do całej posesji, by umożliwić ratownikom bezpieczną pracę.

Po kilku godzinach strażakom udało się opanować i ugasić ogień. Gdy sytuacja została opanowana, rozpoczęto przeszukiwanie pogorzeliska. To właśnie wtedy dokonano tragicznego odkrycia – wśród zniszczonej konstrukcji odnaleziono zwłoki mężczyzny.

- Ratownicy w trakcie rozpoznania wewnątrz obiektu odnaleźli zwłoki jednej osoby – przekazał nam strażak.

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi czynności mające na celu ustalenie tożsamości ofiary oraz wyjaśnienie okoliczności śmierci. Według nieoficjalnych doniesień, była to osoba bezdomna. Biegli będą także analizować przyczynę wybuchu pożaru – nie wiadomo jeszcze, czy doszło do celowego podpalenia, czy do nieszczęśliwego wypadku.

W akcji gaśniczej uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej z całego regionu, w tym: OSP Jaksice, OSP Jacewo, JRG 1 Inowrocław, JRG 2 Inowrocław, JOWOP w JW 1641.