Wszystkich Świętych 2025 w Bydgoszczy. Darmowa komunikacja miejska i zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-10-28 13:02

W dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada 2025 roku, w Bydgoszczy komunikacja miejska będzie całkowicie bezpłatna. Miasto zachęca mieszkańców, by w tym dniu zostawili samochody w domu i wybrali autobus lub tramwaj — to nie tylko wygoda, ale też sposób na uniknięcie korków w rejonie cmentarzy. Wprowadzonych zostanie wiele zmian w organizacji ruchu, a przy największych nekropoliach pojawią się linie specjalne. Kierowcy muszą przygotować się na zakazy parkowania, ruch jednokierunkowy i objazdy.

Autor: ZDMiKP Bydgoszcz/ Facebook
Autobusy i tramwaje zajmują zdecydowanie mniej miejsca na ulicach niż indywidualne pojazdy. To stwarza szansę na płynniejszy ruch w tak newralgicznym dniu jak Wszystkich Świętych. Jak zapowiada Urząd Miasta Bydgoszczy, 1 listopada wzmocnione zostaną standardowe linie autobusowe i tramwajowe. W okresie od 1 do 3 listopada funkcjonować będą dodatkowe linie specjalne zapewniające lepszy dojazd do największych cmentarzy. Przypominamy, że wzorem lat ubiegłych w dniu 1 listopada komunikacja miejska jest bezpłatna.

Komunikacja tramwajowa 1.11.2025:

  • tramwaje linii nr 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 w godzinach około 9:00 – 17:00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością co około 20 minut,
  • tramwaje linii nr 5 i 8 w godzinach około 9:00 – 17:00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością co około 10 minut.

Komunikacja autobusowa 1.11.2025:

  • autobusy linii nr 54, 56, 71, 77 będą kursowały według rozkładów niedzieli handlowej,
  • autobusy linii nr 55, 57, 58, 59, 60, 61, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 42, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 będą kursowały według rozkładów niedzielnych,
  • autobusy poszczególnych linii w godz. ok. 09.00 - 17.00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością 

» nr 69 i 89 – łącznie, co ok. 7,5 minut,

» nr 65 co ok. 10 minut,

» nr 51, 52, 53, 64, 67, 68, 74 – co ok. 15 minut,

» nr 83 (dodatkowe kolejności wozy długie) – co ok. 16 minut,   

» nr 79 – co ok. 20 minut,

» nr 73 – co ok. 60 minut,  

  • W godz. ok. 09.00 – 17.00 uruchomiona zostanie dodatkowo linia autobusowa nr 62 w relacji Garbary – Lisia z częstotliwością, co 25 minut (pomiędzy kursami linii nr 56),
  • W godz. ok. 08.00 – 17.00 uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe kursujące w rejonie największych, bydgoskich cmentarzy: 

» nr 108 w relacji Kapuściska – Leśne (przez Cmentarz Bielawy) z częstotliwością, co ok. 20 minut

» nr 109 w relacji Tatrzańskie – Rekinowa (przez Kamienną, W. Pileckiego) z częstotliwością, co ok. 20 minut

» nr 110 w relacji Błonie – Pileckiego/Żeglarska (przez Zaświat) z częstotliwością, co ok. 20 min.  

Autor: ZDMiKP Bydgoszcz/ Facebook

Wszystkich Świętych 2025: Dodatkowe linie do niedzieli

Linie specjalne 108, 109 i 110 kursować będą również w  niedzielę w godzinach od 8 do 17. Pozostałe linie w  dniu 2 listopada będą kursować będą według standardowych rozkładów jazdy (dla niedzieli).

Wszystkie szczegóły związane ze zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w najbliższych dniach dostępne są na stronie ZDMIKP.

