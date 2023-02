Groza na drodze w Toruniu. Dziki wybiegły prosto pod samochody! Kierowca w szpitalu, zwierzęta odstrzelone

Dwa wypadki w bardzo krótkim okresie czasu i oba z udziałem dzików - tak w skrócie można podsumować nieprzyjemny poranek na ulicy Łódzkiej w Toruniu. Pierwszy z nich odnotowano ok. godziny 6:45. Obecni na miejscu policjanci ustalili, że przed pojazdy Audi i Renault wybiegły zwierzęta. - Na ulicy Łódzkiej w kierunku Bydgoszczy doszło do zderzenia z dzikami. Następnie za pojazdami zatrzymał się kierujący volkswagenem. Jadący za nim ford nie zdołał wyhamować i najechał na tył pojazdu poprzedzającego - powiedziała mł. asp. Dominika Bocian, p.o. oficera prasowego KMP w Toruniu. Kierowca "osobówki" trafił do szpitala.

Dwa wypadki w Toruniu. Trzy dziki zginęły, dwa odstrzelone

Do drugiego wypadku doszło niespełna dwie godziny później. Tym razem dziki wybiegły przed suzuki i fiata, jadące w kierunku centrum Torunia. Bilans zdarzeń jest tragiczny. Trzy dziki zginęły na miejscu, a dwa kolejne zostały odstrzelone przez myśliwego. Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność.

