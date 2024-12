Spis treści

Sylwester z Polsatem w Toruniu. Lista gwiazd imponuje

Sylwestrowa Moc Przebojów 2024, czyli "Sylwester z Polsatem" odbędzie się w Toruniu. - To nie tylko koncert, ale doskonała okazja do poznania naszego miasta. To wydarzenie będzie nie tylko doskonałą okazją do wspólnej zabawy, ale także szansą na promocję naszego miasta na całą Polskę - zapewniał Paweł Gulewski, prezydent grodu Kopernika.

31 grudnia, na Rynku Staromiejskim wystąpią m.in.:

Doda,

Kayah,

Maryla Rodowicz,

Dawid Kwiatkowski,

Zakopower,

Golec uOrkiestra,

Oskar Cyms,

Roxie Węgiel,

Skolim,

Natalia Nykiel.

Boys

Ze środków GMT zostanie przekazana kwota 980 000 złotych. Podobną kwotę przekaże samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Umowa została podpisana na jeden rok -przekazał Marcin Centkowski, rzecznik prasowy PMT.

Julia Żugaj poprowadzi Sylwestrową Moc Przebojów 2024

Julia Żugaj to kolejne mocne nazwisko, które trzeba powiązać z Sylwestrem z Polsatem. 24-latka potwierdziła swoją obecność na antenie Polsatu. Dla młodej gwiazdy będzie to szczególny moment, ponieważ zadebiutuje w roli prowadzącej.

Mam dla was specjalnego newsa, o którym dowiedziałam się dzisiaj. Już mogę powiedzieć, że nie tylko na Sylwestrze zaśpiewam, ale również go poprowadzę. Będę w całkowicie nowej parze. Jeszcze nie mogę zdradzać z kim - powiedziała Julia Żugaj w programie "Halo, tu Polsat"

Kim jest Julia Żugaj?

Julia Żugaj to influencerka i piosenkarka, którą na TikToku śledzą 4 miliony użytkowników, a na Instagramie ma ponad 1,4 miliona obserwujących. W drugiej połowie 2024 roku, 24-latka błysnęła w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie lepsza była tylko aktorka Vanessa Aleksander. Z kolei w marcu kwestia "Żugajki" wywołała spore zamieszanie na konferencji prasowej reprezentacji Polski. Wszystko za sprawą spotkania z Robertem Lewandowskim w Barcelonie. Jeden z dziennikarzy zapytał "Lewego", czy został "Żugajką". To właśnie tak nazywają siebie fanki Julii. Wybitny piłkarz nie odpowiedział na wspominane pytanie.

24-latka przyznała, że brakuje jej treningów i występów w "TzG". Teraz przed nią kolejne wyzwanie, tym razem związane z Toruniem.