Wiemy, ile Toruń zapłaci za Sylwestra z Polsatem. Kwota robi wrażenie

Spis treści

Sylwester z Polsatem w Toruniu. Oficjalna decyzja

19 listopada przekazywaliśmy na portalu "Super Express Toruń", że mamy oficjalne potwierdzenie - Sylwester z Polsatem odbędzie się w Toruniu. Szampańska zabawa rozgrzeje uczestników w samym sercu toruńskiej starówki, a więc na Rynku Staromiejskim. - Sylwester w Toruniu to gwarancja wyjątkowej atmosfery. Średniowieczna architektura miasta, połączona z nowoczesną produkcją telewizyjną, stworzy niezapomniane wrażenia. To nie tylko koncert, ale doskonała okazja do poznania naszego miasta. To wydarzenie będzie nie tylko doskonałą okazją do wspólnej zabawy, ale także szansą na promocję naszego miasta na całą Polskę - zapewnia Paweł Gulewski, prezydent grodu Kopernika.

Tyle Toruń zapłaci za Sylwestrową Moc Przebojów. Znamy konkretną kwotę

Toruń będzie współgospodarzem „Sylwestrowej Mocy Przebojów” realizowanej przez Telewizję Polsat. Przedsięwzięcie odbędzie się przy współpracy z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Scena „Sylwestrowej Mocy Przebojów” będzie umiejscowiona w zachodniej pierzei Rynku Staromiejskiego.

We wtorek pytaliśmy rzecznika prezydenta Gulewskiego o kwotę, jaką Toruń musi zapłacić za organizację tego wydarzenia. Władze miasta przedstawiły dokładne liczby.

Ze środków GMT zostanie przekazana kwota 980 000 złotych. Podobną kwotę przekaże samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Umowa będzie podpisana na jeden rok - podkreśla Marcin Centkowski, rzecznik prasowy PMT.

Sylwester z Polsatem. Oni wystąpią w Toruniu

Organizatorzy zadbali o prawdziwą mieszankę gatunkową i pokoleniową. Wygląda na to, że podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów 2024 każdy znajdzie coś dla siebie! Wystąpią:

Doda,

Kayah,

Maryla Rodowicz,

Dawid Kwiatkowski,

Zakopower,

Golec uOrkiestra,

Oskar Cyms,

Roxie Węgiel,

Skolim,

Natalia Nykiel.

Boys

- Zachęcam do wcześniejszego przyjazdu do Torunia lub przedłużenia pobytu, chociaż z tego, co obserwujemy to liczba wolnych miejsc w hotelach czy apartamentach szybko spada. Jestem przekonany, że miliony widzów telewizyjnych z zachwytem będą podziwiały piękno naszego miasta. Przedsięwzięcie przyczyni się również do umocnienia pozycji Torunia jako atrakcyjnego miejsca do odwiedzin i życia - podkreśla prezydent Gulewski.

Galeria: Tak kiedyś wyglądał sylwester w Toruniu. Archiwalne zdjęcia