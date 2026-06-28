Historyczny rekord pobity! W Polsce padło ponad 40 stopni. IMGW wydało pilny komunikat

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-28 17:00

Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Według operacyjnych danych IMGW temperatura w Toruniu osiągnęła aż 40,3 st. C, co oznacza przekroczenie dotychczasowego historycznego rekordu. Instytut ostrzega jednak, że wynik musi jeszcze przejść standardową procedurę weryfikacji.

Młody mężczyzna w czarnej koszulce wylewający wodę z butelki na głowę, by ochłodzić się w upalny dzień, symbolizuje trudności związane z rekordowymi temperaturami w Polsce, o których więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: screen IMGW/Gmina Kłodzko, Kraków.pl/ Pexels.com

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował w niedzielę, 28 czerwca po godzinie 16, że w Toruniu odnotowano temperaturę 40,3 st. C.

Według danych operacyjnych i telemetrycznych IMGW-PIB temperatura powietrza w Toruniu osiągnęła dziś 40,3°C. Wartość ta podlega standardowej procedurze weryfikacji i kontroli jakości zgodnie z obowiązującymi procedurami IMGW-PIB – przekazał Instytut w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

Jeśli wynik zostanie potwierdzony, będzie to nowy rekord najwyższej temperatury odnotowanej w historii pomiarów w Polsce. Dotychczasowy rekord wynosił 40,2 st. C i został ustanowiony w lipcu 1921 roku na Opolszczyźnie.

IMGW ostrzega, że to nie koniec niebezpiecznych zjawisk pogodowych.

Nad Polską nadal utrzymuje się bardzo gorąca masa powietrza. W kolejnych godzinach prognozowane są również gwałtowne burze z nawalnymi opadami deszczu, bardzo silnym wiatrem oraz gradem – poinformował Instytut.

W związku z ekstremalnym upałem na terenie całego kraju obowiązuje alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież – alarmuje RCB.

Dla wielu regionów Polski wydano również ostrzeżenia meteorologiczne II i III stopnia. Oznaczają one możliwość wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych, które mogą powodować bardzo duże szkody oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Mieszkańcy powinni śledzić komunikaty służb i zachować szczególną ostrożność.

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