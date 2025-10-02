Młody mężczyzna nie żyje. W jego mieszkaniu interweniowała policja

Inowrocław: Śmierć po interwencji policji. Trwa śledztwo

Dramat rozegrał się w nocy ze środy na czwartek (2 października 2025) o godz. 2:52. Wówczas do dyżurnego policji w Inowrocławiu wpłynęły zgłoszenia interwencji w związku z zakłóceniem ciszy. Ze zgłoszeń wynikało, że 31-latek, w mieszkaniu przy ul. Armii Krajowej, będąc prawdopodobnie pod wpływem alkoholu oraz narkotyków, demoluje mieszkanie i wyrzuca różne przedmioty na klatkę schodową.

- Policjanci na miejscu rozpoczęli interwencję, a z uwagi na silne pobudzenie 31-latka zdecydowali o wezwaniu karetki, a także wsparcia drugiego patrolu. Mężczyzna pozostawał agresywny i nie reagował na polecenia policjantów. Po około 7 minutach patrol ponowił prośbę o przyjazd karetki z uwagi pilną potrzebę pomocy medycznej i widoczne u mężczyzny problemy z oddychaniem. Policjanci rozpoczęli reanimację, którą przejęli przybyli na miejsce ratownicy. Niestety, pomimo podjętych czynności ratowniczych, 31-latek zmarł - relacjonuje mł. insp. Monika Chlebicz z KWP w Bydgoszczy.

O zdarzeniu natychmiast powiadomiono prokuratora oraz wewnętrzne służby kontroli.

Oświadczenie mundurowych po śmierci 31-latka

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji dodaje, że czynności kontrolne policji wykonują policjanci Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, a także Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń, interweniujący funkcjonariusze działali zgodnie z procedurami i uprawnieniami. Wobec mężczyzny stosowano jedynie siłę fizyczną i kajdanki, a przebieg interwencji był rejestrowany przez kamery, którymi dysponowali policjanci. W tej chwili możemy stwierdzić, że nie ma ustaleń, które wskazywałyby na błędy w działaniu policjantów. Okoliczności tej sprawy, przebieg interwencji, a przede wszystkim przyczynę śmierci 31-latka ustali prokuratorskie śledztwo. Nagrania z kamer policjantów przekazano do dyspozycji prokuratora - podsumowuje mł. insp. Chlebicz.

