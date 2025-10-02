Poranny paraliż Torunia. Jest komunikat policji. Bezwzględne dane

2 października od godziny 6:00 do 9:00, funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu włączyli się w wojewódzkie działania pod nazwą „Trzeźwy poranek". Kierowcy byli wściekli z powodu korków, które potworzyły się w kilku rejonach grodu Kopernika.

Toruń: Akcja policji i poranne korki

O sprawie porannego zamieszania w Toruniu pisaliśmy w "Super Expressie" w tym miejscu. - Prewencyjna akcja miała na celu wyeliminowanie pijanych za kierownicą oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W czasie jej trwania mundurowi skontrolowali 1520 osób - wyjaśnia st. sierż. Pypczyński. Niestety, dane od mundurowych dają solidnie do myślenia. - Podczas działań funkcjonariusze zatrzymali aż 10 kierowców, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu - przekazuje funkcjonariusz.

Rekordzistka z Torunia. Co za głupota!

St. sierż. Pypczyński dodaje, że pięciu kierowców odpowie za przestępstwo, ponieważ według pomiarów mieli ponad pół promila alkoholu w organizmie, kolejnych pięciu odpowie za wykroczenie. - Niechlubna „rekordzistka” o godzinie 7:25 miała w organizmie niemal dwa promile alkoholu (1,91). Pomimo swojego stanu, zdecydowała się wsiąść za kierownicę fiata. Dzięki kontroli nie kontynuowała swojej nietrzeźwej jazdy - informuje nas policjant.

Nasza redakcja przyłącza się do apeli służb - pod żadnym pozorem nie wsiadajcie za kierownicę pod wpływem alkoholu! Wszyscy ci, którzy wykazują się skrajną nieodpowiedzialnością, narażają nie tylko siebie, ale przede wszystkim innych uczestników ruchu.

Apel policji z Torunia. "Konieczne działania"

- Kontrole trzeźwości są koniecznością, szczególnie w sytuacji, kiedy widzimy skalę tego problemu na podstawie wyników naszych działań. Kierowców zachęcamy do sprawnego poddawania się badaniu, co usprawni działania funkcjonariuszy i ograniczy tworzenie się zatorów na drodze - apeluje funkcjonariusz z KMP w Toruniu. Mundurowi podkreślają, że muszą kontrolować miejsca, gdzie pojawia się wielu kierowców. Najbliższe akcje będą wyglądały podobnie.

