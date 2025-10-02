Toruń żegna cenionego lekarza. Pacjentki wspominają: "Był wspaniałym, życzliwym człowiekiem"

„Z wielkim żalem żegnamy naszego kolegę Aleksandra Skopa. Doktor Aleksander Skop był wieloletnim pracownikiem Oddziału Klinicznego Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej naszego szpitala. Do 2018 roku niósł pomoc nie tylko w Oddziale, ale również w Poradni Ginekologii Onkologicznej. Był wspaniałym, życzliwym człowiekiem, darzonym ogromnym zaufaniem przez pacjentki. Na zawsze pozostanie w naszych sercach. Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia” – czytamy w komunikacie opublikowanym na Facebooku placówki.

Dr Skop był postacią doskonale znaną nie tylko w toruńskim środowisku medycznym, ale również w kręgu lokalnych pasjonatów sportu. Na co dzień związany był z Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą Lekarską w Toruniu, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji. Jak podkreśla Naczelna Izba Lekarska, „był arcymistrzem brydża, cenionym tenisistą oraz organizatorem wielu imprez sportowych”.

Znany z życzliwości i profesjonalizmu lekarz zdobył ogromne zaufanie pacjentek, które przez lata leczył zarówno w szpitalnym oddziale, jak i w Poradni Ginekologii Onkologicznej. Wiele z nich mówi, że dr Skop nie tylko skutecznie leczył, ale także potrafił wysłuchać i doradzić w trudnych chwilach, co budowało wyjątkową więź pacjent-lekarz. Jego odejście pozostawia w sercach wielu osób pustkę, której trudno będzie wypełnić.

Wspomina go również Przychodnia Osiedlowa „Rubinkowo”: „Przez wiele lat służył pacjentkom w naszej Poradni Ginekologiczno-Położniczej, a z nami dzielił się życzliwością, pasją do życia i sportu”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele św. Józefa na Bielanach w Toruniu w piątek, 3 października, o godzinie 12.00.