Gigantyczne korki w Toruniu. Policjanci prowadzili dużą akcję. Tak się tłumaczą

Co się dzieje w Toruniu? Od rana docierały do nas informacje o gigantycznych korkach. Kierowcy denerwowali się, bo ich zdaniem "policja zablokowała miasto". - Jeśli macie możliwość, nie jedźcie teraz przez Szosę Lubicką - napisał do nas po godzinie 8 pan Marek. Rzeczniczka KMP wyjaśniła przyczyny takiego, a nie innego stanu rzeczy.

  • Policjanci z Torunia przeprowadzili akcję pt. "Trzeźwy poranek". Działania funkcjonariuszy sprawiły, że korki w niektórych rejonach grodu Kopernika były większe niż zazwyczaj!
  • Rzeczniczka KMP, asp. Dominika Bocian skomentowała sprawę w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu". - Dopóki na drogach będą nietrzeźwi kierowcy, dopóty policjanci będą prowadzić takie działania - podkreśliła.
Toruń: Gigantyczne korki o poranku. Akcja policji

- Jeśli macie możliwość, nie jedźcie teraz przez Szosę Lubicką. Policja "trzepie" wszystkich kierowców, stoimy w ogromnych korkach na Rubinkowie - napisał do nas pan Marek. Rzeczywiście, na mapach Torunia pojawiło się mnóstwo czerwonego koloru. Co zrozumiałe - kierowcy zaczęli się denerwować. Niektórzy wprost oskarżali mundurowych, że przez nich spóźnią się do pracy. Paraliż odnotowaliśmy m.in. na ulicy Żółkiewskiego, w okolicach Placu Daszyńskiego i na lewobrzeżu, blisko mostu gen. Zawackiej.

Sprawdziliśmy, skąd taka, a nie inna sytuacja. Od wczesnych godzin porannych prowadzone były działania pt. "Trzeźwy poranek". Zakończyły się one o godzinie 9:00. Aspirant Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu nie zostawia złudzeń.

- Takie działania są potrzebne. Dopóki na ulicach będziemy spotykać nietrzeźwych kierowców, dopóty policjanci będą prowadzić takie działania. Robimy to wszystko, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach. W godzinach porannych ruch jest wzmożony, ale też na drogi wyjeżdżają nietrzeźwi kierowcy. Zrobimy wszystko, by wyeliminować ich z ruchu drogowego - podkreśliła w rozmowie z naszym portalem.

Warto dodać, że 25 września policjanci z toruńskiej "drogówki” przeprowadzili taki same działania. - Podczas akcji, mundurowi sprawdzili trzeźwość 1057 osób, piętnastu kierowało pojazdem pod wpływem alkoholu. Tym, którzy zdecydowali się „jechać na podwójnym gazie”, zostały zatrzymane prawa jazdy - podsumowała rozmówczyni "Super Expressu".

Nikt nie ma wątpliwości, że takie działania są potrzebne. Pozostają pytania o rozmieszczenie mundurowych, ale policjanci zaznaczają, że muszą wziąć "pod lupę" tereny, gdzie pojawia się dużo kierowców.

