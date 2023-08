Straszne!

Kamil i Oliwka przysięgali sobie miłość po grób. Tydzień później on zginął, a 16-latka trafiła do szpitala

Mariusz Korzus | km 16:47

20 sierpnia tego roku, Kamil (+23 l.) i Oliwia (16 l.) przyrzekli sobie miłość do grobowej deski. Tydzień później, BMW którym jechali wypadło z drogi i uderzyło w ścianę budynku. Kamil nie żyje. Połamana Oliwia trafiła do szpitala. Niestety, ta historia to nie scenariusz filmu.